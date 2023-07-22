İltihaplı romatizma ağrısının çaresi buzdolabında saklı! En çok tüketilen yiyecek olan yoğurt şifa saçıyor

DİYABETE SUMAK GÜCÜ

Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler.

REFLÜYE REZENE

Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Tokluk hissi veren rezene, reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır.

ÇİLEK-İNCİR KEMİKLERİ GÜÇLENDİR

Yaşın ilerlemesi ile beraber orteoporoz (kemik erimesi), eklem kireçlenmesi (osteoartrit) gibi problemler sık görülüyor. Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için sağlıklı yaşam, düzenli uyku ve dopru besinleri tüketmek gerekiyor. Doç. Dr. Ahmet İnarur, tüketmemiz gereken besinleri sıralıyor: Süt ürünleri, soya fasülyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kivi, incir, çilek ve domates kemikleri güçlendiriyor.

IŞIK 'SAÇ'AN ÖNERİLER

Yaz ayları, saçlar için yıpratıcı bir mevsim olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Dicle, saçlarımızın yıpranmaması için almamız gereken önlemleri anlatıyor: Saçlarınızın rengini açtırmayın. Yıpratıcı kozmetik işlemler yaptırmayın. Şapkanızı mutlaka takın. Sıcak su kaynaklarından uzak durun.