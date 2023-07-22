İltihaplı romatizma ağrısının çaresi buzdolabında saklı! En çok tüketilen yiyecek olan yoğurt şifa saçıyor

Dünyanın hemen her yerinde en çok tüketilen yiyecek olan yoğurt, şifa saçıyor. Yüksek kalsiyum içeriyle bağışıklığı güçlendiren yoğurt, bağırsakları besliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor;
İltihaplı romatizma ağrısını azaltır.
Düzenli tüketimi kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
Bağırsak hareketlerini düzenler. Kolon kanserini engeller.
Antibiyotiğin neden olduğu olumsuzlukları azaltır. Mide hastalıklarını engeller.
YOGA BÖYLE ŞİFA!
Yüksek tansiyon, günümüzde her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Hayatı tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilim adamları ilaç dışı tedavi yöntemlerini araştırıyor. Hindistan Kardiyoloji Cemiyeti'nin yaptığı araştırmaya göre günde 1 saat yoga yapmak, kan basınını düşürüyor. Hatta bu hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Vücutta kan akışını hızlandıran yoga, beyin ve kalp sağlığını koruyor.
DİYABETE SUMAK GÜCÜ
Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler.
REFLÜYE REZENE
Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Tokluk hissi veren rezene, reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır.
ÇİLEK-İNCİR KEMİKLERİ GÜÇLENDİR
Yaşın ilerlemesi ile beraber orteoporoz (kemik erimesi), eklem kireçlenmesi (osteoartrit) gibi problemler sık görülüyor. Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için sağlıklı yaşam, düzenli uyku ve dopru besinleri tüketmek gerekiyor. Doç. Dr. Ahmet İnarur, tüketmemiz gereken besinleri sıralıyor: Süt ürünleri, soya fasülyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kivi, incir, çilek ve domates kemikleri güçlendiriyor.
IŞIK 'SAÇ'AN ÖNERİLER
Yaz ayları, saçlar için yıpratıcı bir mevsim olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Dicle, saçlarımızın yıpranmaması için almamız gereken önlemleri anlatıyor: Saçlarınızın rengini açtırmayın. Yıpratıcı kozmetik işlemler yaptırmayın. Şapkanızı mutlaka takın. Sıcak su kaynaklarından uzak durun.