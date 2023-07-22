Astım hastalarının dikkatine: Sıcak havalar sağlığı sarsacak





KABIZ ALZHEİMER'I ÇAĞIRIR

Amsterdam'daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, yalnızca üç veya daha fazla günde bir bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanan kronik kabızlık, yüzde 73 daha yüksek Alzheimer riskiyle ilişkilendirildi. Uzmanlar, kabızlığı yenmek için "iyi yemek sadece beyninizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bağırsak hareketlerini de destekler. Ancak kabız olduğunuz takdirde, Alzheimer'ı ortaya çıkaran problemler daha da güçleniyor" dedi.