Astım hastalarının dikkatine: Sıcak havalar sağlığı sarsacak

Yaz ayları, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle astım hastalarını uyarıyor. Yurt genelinde artan nemli ve sıcak havanın astım ataklarına yol açtığına dikkat çekiyor. Şu önerilerde bulunuyor: Astım ataklarının azaltılması adına ilaçların günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.
AKCİĞER KANSERİNE DOĞAL REÇETE
Doğal bitkiler, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun özellikle berberin bitkisinin faydalarına değiniyor. Araştırmalara göre bu bitkinin içinde yer alan bileşenler akciğer kanserine karşı olumlu etki gösteriyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir" diyor.
KABIZ ALZHEİMER'I ÇAĞIRIR
Amsterdam'daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, yalnızca üç veya daha fazla günde bir bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanan kronik kabızlık, yüzde 73 daha yüksek Alzheimer riskiyle ilişkilendirildi. Uzmanlar, kabızlığı yenmek için "iyi yemek sadece beyninizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bağırsak hareketlerini de destekler. Ancak kabız olduğunuz takdirde, Alzheimer'ı ortaya çıkaran problemler daha da güçleniyor" dedi.