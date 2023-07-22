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    Astım hastalarının dikkatine: Sıcak havalar sağlığı sarsacak

    Sıcak hava, astım ataklarını tetikliyor. İlaçların düzenli kullanılması, şikayetleri azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli sağlık haberleri...

    Sağlığı sarsacak

    Yaz ayları, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle astım hastalarını uyarıyor. Yurt genelinde artan nemli ve sıcak havanın astım ataklarına yol açtığına dikkat çekiyor. Şu önerilerde bulunuyor: Astım ataklarının azaltılması adına ilaçların günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.

    AKCİĞER KANSERİNE DOĞAL REÇETE
    Doğal bitkiler, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun özellikle berberin bitkisinin faydalarına değiniyor. Araştırmalara göre bu bitkinin içinde yer alan bileşenler akciğer kanserine karşı olumlu etki gösteriyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir" diyor.



    KABIZ ALZHEİMER'I ÇAĞIRIR
    Amsterdam'daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, yalnızca üç veya daha fazla günde bir bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanan kronik kabızlık, yüzde 73 daha yüksek Alzheimer riskiyle ilişkilendirildi. Uzmanlar, kabızlığı yenmek için "iyi yemek sadece beyninizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bağırsak hareketlerini de destekler. Ancak kabız olduğunuz takdirde, Alzheimer'ı ortaya çıkaran problemler daha da güçleniyor" dedi.



        HURMA GÜZELİ
        Bolca lif içeren hurma, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzun süre tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran hurma, beyin hücrelerinin de güçlendiriyor. Böylece Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü düşürerek kalbi koruyor. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Gözleri hastalıklardan koruyor. Kemik sağlığını da destekliyor. Ayrıca cilt hücrelerini onarıyor ve gençleştiriyor. Kırışıklıkları önlüyor.



        AĞRILARA MAHKUM HURMA OLMAYIN
        Ağrı, günümüzde hemen herkesin yakındığı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde farklı ağrı tiplerinde ağrı kesici özelliği olan çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ancak özellikle nöropatik ağrılarda ilaçlar yetersiz kalıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge, ağrı pili olarak bilinen spinal kord stimülasyonu hakkında bilgilendiriyor. Ağrı kesicilerin yetersiz kaldığı durumlarda ağrı pili ameliyatının devreye girdiğini belirtiyor. "Hastalarda ağrı pili ameliyatı tercih edilirken, ağrıya neden olan hastalığın başka cerrahi yöntemlerle giderilememesi gerekir. İyi seçilmiş hastalarda uzun dönem iyi sonuçlar alınabilir" diyor.

        CEVİZ ŞİFA DOLU
        OMEGA-3 deposu ceviz, beyin sağlığını korur. Unutkanlığı engeller. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı engeller. Kansere karşı korur. Cildi korur.

        BRONŞİTE ANASON
        Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Hazımsızlığı engeller.

        DOKTOR NOHUT
        İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Astım hastalarının dikkatine: Sıcak havalar sağlığı sarsacak
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