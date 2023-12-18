Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı, dünyada en yaygın görülen kronik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Tedavisinde, ilaçlar kadar doğru beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Dyt. Buket Ertaş Sefer, diyabetle mücadelenin kişiye özel olduğunu belirtiyor. Diyabet hastalarının yaptığı beslenme hatalarına değinerek uyarıları sıralıyor:

- Fazla fruktoz yani meyve şekeri tüketimi kan şekerinde dengesizliklere yol açar. Diyabete yatkınlık, karaciğerde yağlanma ve göbek bölgesi kalınlaşması riskini artırır. Dolayısıyla tüketimi sınırlandırmak gerekir.