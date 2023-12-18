Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklığı güçlendiren proteinler arasında yer alıyor. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Erbağ glutatyon tedavisiyle yaşlılığın geciktirildiğini ve zihin performansın arttığını belirtiyor. "Tip-1 diyabet, tiroit hastalıkları, haşimato gibi birçok hastalık bu protein seviyesinin azalmasından kaynaklanır" bilgisini veriyor. Üç aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın durdurabileceğini savunan Erbağ, "Biz bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Hastalığı olan bir bireyden bahsedersek, üç ay süreyle bu tedaviyi uygulamanın önemi var. Glutatyon seviyesini yükseltmenin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin performansını arttırdığı, lemans girişini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir" diyor.





MENOPOZUN ŞİFRESİ KIRMIZI

Kırmızı kadınların doğurganlık sürecinin sonlandığı menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel farklılıklara neden oluyor. Her 10 kadından 7'si menopozda sıcak basması, fazla kilo alımı, ani terleme ve uykusuzluk gibi sıkıntılar yaşıyor. Dyt. Çisem Gündüz, doğru beslenme ile menopoz döneminin daha sağlıklı atlatılacağını belirtiyor. "Bağırsakların düzenli çalışmasında etkin rol oynayan yoğurt ve kefirin yanı sıra kemiklerin güçlenmesine katkısı olan süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler de menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltır" diyor. Yine elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm, mercimek, badem, ceviz, susam ve zeytinyağı tüketimini öneriyor.





ROMATİZMADAN KORUR HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:

ROMATİZMA ağrılarını azaltır.

AKCİĞER kanserini önler.

KEMİKLERİ güçlendirir.

ANTİOKSİDANDIR.

Kanserden korur.

GÖZLERİ güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.

KAN akışını hızlandırır. Beyni korur.

HAZIM problemlerini azaltır.

BÖBREKLERİN çalışmasını düzenler.

KUM ve taşların dökülmesini sağlar.

DAMAR sertliğini önler.

KOLESTEROLÜ düşürür.



HURMA GÜÇLENDİRİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.



TARÇIN TOK TUTAR

Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. Diyabetle mücadele eder. ŞAlzheimer ve Parkinson'la savaşır. Tokluk hissini artırır. Bağırsağı korur.