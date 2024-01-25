Uzmanlardan kışın kulak sağlığı ve rahatsızlıkları hakkında önemli bilgiler! İşte korunmak için 5 ipucu

KULAK AĞRISI: Soğuk havada dışarıda kaldıktan sonra kulaklarınızın ve başınızın içinde ağrı hissediyorsanız, bunun nedeni kulak kanalındaki sinirlerin de korunmasız olması ve aşırı soğuğa maruz kaldığında, güçlü ağrı uyarıları vererek tepki vermesidir. Şiddeti, vücudun dış hava sıcaklığını aşan soğuğa maruz kalmasına neden olur. İç kulak ağrısı, soğuk ve rüzgardan kaynaklanan kan dolaşımı eksikliğinden de kaynaklanabilir.





KULAK TIKANIKLIKLARI: Kulak kanalı kemiğinin büyümesini engeller. Kulaklardaki kıkırdak soğuk havaya karşı hassastır. Tekrarlanan ve uzun süreli soğuk, sonunda sörfçü kulağı olarak bilinen durumun gelişmesine yol açar. Sörfçü kulağı, ağrıya neden olabilen bir tür kemik büyümesidir. Soğuk rüzgarlar ve suya maruz kalma sonucu oluşan tahriş, kulak kanalını çevreleyen kemiği tahriş eder ve yeni kemik kütlelerinin büyümesine neden olarak kulak kanalını daraltır.



KURU KULAK KİRİ: Birikmesi kulak ağrısı, işitme kaybı, kulak kaşıntısı, kulak çınlaması veya vücut dengesinin bozulmasına neden olabilir. Kulağın karmaşık ve yavaş mekanizmalar kullanarak, bu kiri yavaş yavaş dışarı iterek birikmesini önlemesi ve yeni kir oluşmasına fırsat vermesi için kendi kendini temizlemesi normaldir. Bu kirin üretiminin artırılması veya çıkarılmasının azaltılması ya da yanlış kulak temizleme yöntemiyle içeriye itilmesine neden olunması kir birikimine yol açar.



KORUMAK İÇİN 5 İPUCU

- Kulaklarınızı sıcak ve kuru tutun.

- Kulaklarınızı düzgün bir şekilde temizleyin.

- Kulak enfeksiyonlarına karşı dikkatli olun.

- Bir odyolog ile iletişime geçin.

- Stetoskopunuza iyi bakın.