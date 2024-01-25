Uzmanı potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor!





İKİ GÖZÜM BALKABAĞI

Sonbaharda yetişen balkabağı, içerdiği lif, vitamin ve antioksidanlarla zengindir. Düşük kalorilidir. Diyette kilo kontrolüne yardımcı olur. Diyetisyen Elif Bilgin Baş, turuncu mucizenin gözdeki etkilerine dikkat çekiyor: İçeriğindeki beta-karoten gece körlüğü gibi gözle ilgili sorunları önler. Retina sağlığı için de kritiktir. Aynı zamanda katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi bazı göz hastalıklarının gelişimini azaltır. C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar, göz dokularını serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Antioksidanlar, gözyaşlarındaki oksidatif stresi azaltır.



ENFEKSİYONA KIZILCIK

Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürebilir. Kalp hastalığı riskini azaltır.



GENÇLİK AŞISI BÖRÜLCE

Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.



UYKUSUZLUĞA VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.

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