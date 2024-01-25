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Uzmanı potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor!

Daha uzun bir yaşamı garanti edebilecek sihirli bir baharat seti olmasa da, bazı baharatların antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle potansiyel sağlık yararları olduğu biliniyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Uzmanı potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor!

Daha uzun bir yaşamı garanti edebilecek sihirli bir baharat seti olmasa da, bazı baharatların antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle potansiyel sağlık yararları olduğu biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ, potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor:

ZERDEÇAL: Potansiyel anti-kanser ve yaşlanma karşıtı etkileri vardır.

TARÇIN: Antioksidanlar açısından zengindir. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltır.

ZENCEFİL: Anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Sindirim sorunlarına yardımcı olur.

SARIMSAK: Kan basıncını düşürür. Kolesterol seviyelerini iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

KEKİK: Yatıştırıcı etki sağlar. Kalbi korur. Hazımsızlığı azaltır.

BİBERİYE: Rosmarinik asit ve karnosik asit gibi bileşikler içerir. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi destekler.



IHLAMUR LİMON HASTALIKLARA SON
Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık düşüyor. Vücut hastalıklara daha da yatkın oluyor. Korunmak için imdada bağışıklığı güçlendirici besinler yetişiyor. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Diyetisyeni Saliha Çorumlu Sağlam, kışın soğuk günlerinde 9 maddede nasıl beslenilmesi gerektiğini söylüyor:

- Vitamin-mineral eksikliği takviye olarak alınmalı.

- Protein tüketimi önemsenmeli.

- Ihlamur, kuşburnu çayı tüketilmeli.

- Limon-bal-zencefil sıcak suyla içilmeli.

- C vitamini içeriği yüksek meyveler yenmeli.

- D vitamini kullanılmalı.

- Stres zamanları mutfaktan uzak durulmalı.

- Hareket edilmeli.

- Uyku düzenli olmalı.



İKİ GÖZÜM BALKABAĞI
Sonbaharda yetişen balkabağı, içerdiği lif, vitamin ve antioksidanlarla zengindir. Düşük kalorilidir. Diyette kilo kontrolüne yardımcı olur. Diyetisyen Elif Bilgin Baş, turuncu mucizenin gözdeki etkilerine dikkat çekiyor: İçeriğindeki beta-karoten gece körlüğü gibi gözle ilgili sorunları önler. Retina sağlığı için de kritiktir. Aynı zamanda katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi bazı göz hastalıklarının gelişimini azaltır. C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar, göz dokularını serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Antioksidanlar, gözyaşlarındaki oksidatif stresi azaltır.

ENFEKSİYONA KIZILCIK
Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürebilir. Kalp hastalığı riskini azaltır.

GENÇLİK AŞISI BÖRÜLCE
Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

UYKUSUZLUĞA VİŞNE
Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.

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