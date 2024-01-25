Uzmanı potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor!

Daha uzun bir yaşamı garanti edebilecek sihirli bir baharat seti olmasa da, bazı baharatların antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle potansiyel sağlık yararları olduğu biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ, potansiyel sağlık yararları ile ilişkilendirilen 6 baharatı açıklıyor:
ZERDEÇAL: Potansiyel anti-kanser ve yaşlanma karşıtı etkileri vardır.
TARÇIN: Antioksidanlar açısından zengindir. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltır.
ZENCEFİL: Anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Sindirim sorunlarına yardımcı olur.
SARIMSAK: Kan basıncını düşürür. Kolesterol seviyelerini iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
KEKİK: Yatıştırıcı etki sağlar. Kalbi korur. Hazımsızlığı azaltır.
BİBERİYE: Rosmarinik asit ve karnosik asit gibi bileşikler içerir. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi destekler.
IHLAMUR LİMON HASTALIKLARA SON
Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık düşüyor. Vücut hastalıklara daha da yatkın oluyor. Korunmak için imdada bağışıklığı güçlendirici besinler yetişiyor. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Diyetisyeni Saliha Çorumlu Sağlam, kışın soğuk günlerinde 9 maddede nasıl beslenilmesi gerektiğini söylüyor:
- Vitamin-mineral eksikliği takviye olarak alınmalı.
- Protein tüketimi önemsenmeli.
- Ihlamur, kuşburnu çayı tüketilmeli.
- Limon-bal-zencefil sıcak suyla içilmeli.
- C vitamini içeriği yüksek meyveler yenmeli.
- D vitamini kullanılmalı.
- Stres zamanları mutfaktan uzak durulmalı.
- Hareket edilmeli.
- Uyku düzenli olmalı.