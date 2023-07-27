Uzmanlardan karaciğer sağlığını koruyan besin önerileri: Her gün enginar zerdeçal ve limon tüketin

Sinsi ilerleyen hepatit, akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olarak gelişebiliyor. Hayatı olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, hepatitin bazı türlerinin bulaşıcı olduğunu söylüyor. "Hepatit B ve C gibi kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan türler, özellikle korunmasız cinsel temas, ortak enjektör kullanımı, kontamine kan ürünleri ve anneden çocuğa geçiş gibi yollarla yayılabilir. Hepatit A ve E ise enfekte kişinin dışkısının ağız yoluyla alınmasıyla bulaşabilir, genellikle hijyen eksikliği ve kontamine su kaynakları ile ilişkilendirilir" diyor.





AŞIYLA KORUNUN

Hepatitin genellikle karaciğer iltihabına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişlik, idrar renginde koyulaşma, dışkının renginde açılma ve ciltte/gözlerde sararma belirtileri ile karşımıza çıkabildiğini söylüyor. Tedavi edilmediğinde siroz ve kansere yol açabilir. Aşı hastalığın yayılımını engelliyor." diye konuşuyor.