Uzmanlardan karaciğer sağlığını koruyan besin önerileri: Her gün enginar zerdeçal ve limon tüketin

Sinsi ilerleyen hepatit , akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olarak gelişebiliyor. Hayatı olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, hepatitin bazı türlerinin bulaşıcı olduğunu söylüyor. "Hepatit B ve C gibi kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan türler, özellikle korunmasız cinsel temas, ortak enjektör kullanımı, kontamine kan ürünleri ve anneden çocuğa geçiş gibi yollarla yayılabilir. Hepatit A ve E ise enfekte kişinin dışkısının ağız yoluyla alınmasıyla bulaşabilir, genellikle hijyen eksikliği ve kontamine su kaynakları ile ilişkilendirilir" diyor.

AŞIYLA KORUNUN Hepatit in genellikle karaciğer iltihabına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik, iş tah sızlık ve kilo kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişlik, idrar r engin de koyulaşma, dışkının renginde açılma ve ciltte/gözlerde sararma belirtileri ile karşımıza çıkabildiğini söylüyor. Tedavi edilmediğinde siroz ve kansere yol açabilir. Aşı hastalığın yayılımını engelliyor." diye konuşuyor.





BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetisyen Eda Nur Usta ise hastalara beslenme önerilerini sıralıyor: Hastalar ani kilo kaybına karşı yüksek kalorili besinleri tüketin. Her gün 4-5 porsiyon sebze alın. Haftada 2 gün balığı ihmal etmeyin. Günlük en az 2.5 litre su tüketin. Enginar, tahin, sumak, zerdeçal, pancar, limon gibi karaciğeri destekleyen gıdaları mutlaka her gün kullanın.