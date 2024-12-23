Uzmanlardan hafızayı güçlendiren besinler!

İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin hücrelerinin zaman içerisinde işlevinin kaybetmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hızla yayılıyor. Kesin tedavisi olmayan Alzheimer için bazı besinler önleyici etki gösteriyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

BADEM: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. hafızaya iyi gelir. Konsantrasyonu destekler.

ISPANAK: Demir deposu ıspanak, hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.

BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.

ERİK: Kanser ve diyabetten korur. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

SİYAH ÜZÜM: Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.

FINDIK: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.