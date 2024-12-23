Kel kalma olasılığınızı tahmin eden fiziksel özellik! Saç dökülmesi yaşama olasılığınızı ALTI KAT artırıyor

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI TEDAVİLER
Saç dökülmesini engellemek veya yavaşlatmak için bilimsel olarak kanıtlanmış iki yöntem bulunmaktadır:
Finasterid (Propecia): Bu hormon blokaj ilacı, saç dökülmesini engelleyerek saçların yeniden uzamasını destekler. Erkeklerin %90'ında etkili olduğu bilinmektedir.
Minoksidil: Reçetesiz satılabilen bu topikal tedavi, saç dökülmesini %60 oranında durdurabilir ve kadınlar tarafından da kullanılabilir.
Her iki yöntemin birlikte kullanıldığı tedaviler, erkeklerin %94'ünde etkili sonuç vermektedir. Bunun yanında, saç ekimi de kalıcı bir çözüm olarak sunulmaktadır.
PSİKOLOJİK ETKİLER VE TOPLUMSAL ALGI
Saç dökülmesi genelde 25 yaş civarında başlar ve ilerleyen yaşlarda şiddetlenir. Tıbbi olarak bir tehdit oluşturmasa da, düşük özsaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabilir. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede erken farkındalık ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor.