Kel kalma olasılığınızı tahmin eden fiziksel özellik! Saç dökülmesi yaşama olasılığınızı ALTI KAT artırıyor

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI TEDAVİLER

Saç dökülmesini engellemek veya yavaşlatmak için bilimsel olarak kanıtlanmış iki yöntem bulunmaktadır:

Finasterid (Propecia): Bu hormon blokaj ilacı, saç dökülmesini engelleyerek saçların yeniden uzamasını destekler. Erkeklerin %90'ında etkili olduğu bilinmektedir.

Minoksidil: Reçetesiz satılabilen bu topikal tedavi, saç dökülmesini %60 oranında durdurabilir ve kadınlar tarafından da kullanılabilir.

Her iki yöntemin birlikte kullanıldığı tedaviler, erkeklerin %94'ünde etkili sonuç vermektedir. Bunun yanında, saç ekimi de kalıcı bir çözüm olarak sunulmaktadır.