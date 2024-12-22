Baba olmadan önce fazla kilo almayın! Bilimsel çalışma kanıtladı! Babanın kilosu bebeklerin DNA’sını etkiliyor

Kilolu erkeklerin sağlığı, doğmamış bebeklerinin kilosu ve DNA'sı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Sao Paulo Üniversitesi Ribeirao Preto Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, obez erkeklerin çocukları düşük kilolu olarak dünyaya gelme riski taşıyor.

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BABA SAĞLIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Mariana Rinaldi Carvalho, "Fetal gelişim ve annenin sağlığı arasındaki bağlantıyı inceleyen çok sayıda araştırma bulunuyor. Ancak babanın sağlığının da hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrasında bebeğin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu unutmamalıyız" açıklamasını yaptı.

Araştırmada, 89 ebeveyn ve yeni doğanlarının ağırlıkları incelendi. Bulgular, bir erkeğin bel çevresi ve vücut kitle indeksinin (BMI) büyüklüğünün, bebeğin doğum kilosunu ve baş çevresini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.