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Baba olmadan önce fazla kilo almayın! Bilimsel çalışma kanıtladı! Babanın kilosu bebeklerin DNA'sını etkiliyor

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi Ribeirao Preto Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, kilolu erkeklerin düşük kilolu bebeklere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Çalışma, obezitenin erkek sperminin yapısını ve kalitesini etkileyerek çocuklarının DNA'sında değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 23:50
Baba olmadan önce fazla kilo almayın! Bilimsel çalışma kanıtladı! Babanın kilosu bebeklerin DNA’sını etkiliyor

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    Kilolu erkeklerin sağlığı, doğmamış bebeklerinin kilosu ve DNA'sı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Sao Paulo Üniversitesi Ribeirao Preto Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, obez erkeklerin çocukları düşük kilolu olarak dünyaya gelme riski taşıyor.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    BABA SAĞLIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

    Dr. Mariana Rinaldi Carvalho, "Fetal gelişim ve annenin sağlığı arasındaki bağlantıyı inceleyen çok sayıda araştırma bulunuyor. Ancak babanın sağlığının da hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrasında bebeğin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu unutmamalıyız" açıklamasını yaptı.

    Araştırmada, 89 ebeveyn ve yeni doğanlarının ağırlıkları incelendi. Bulgular, bir erkeğin bel çevresi ve vücut kitle indeksinin (BMI) büyüklüğünün, bebeğin doğum kilosunu ve baş çevresini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.

    DÜŞÜK DOĞUM KİLOSUNUN RİSKLERİ

    Düşük doğum kilosuyla dünyaya gelen bebeklerin ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet, kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma risklerinin daha yüksek olduğu biliniyor. Bu da baba sağlığının, anneninki kadar önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

    GENETİK ETKİLER VE YAŞAM TARZI

    Çalışma, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve sigara kullanımı gibi çevresel faktörlerin, babadan çocuğa geçen genleri değiştirebileceğini öne sürüyor. Bu durum, fetüsün büyümesini kısıtlayarak bebeğin olması gereken ağırlık ve boyutlara ulaşamamasına neden oluyor. Dr. Carvalho, "Artık biliyoruz ki aşırı kilo gibi çevresel stres faktörleri, babanın sperm yapısını ve kalitesini etkileyerek gen ekspresyonunda değişikliklere neden olabiliyor" dedi.

    BABALAR İÇİN ÖNERİLER

    Bu çalışma, yalnızca annenin değil, babanın da hamilelik öncesi beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dr. Carvalho, "Anne adaylarına verilen beslenme danışmanlığı kadar, baba adaylarına da sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması büyük önem taşıyor" diye ekledi.

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