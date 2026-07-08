Uzmanlardan göz sağlığı uyarısı: Her berrak havuz güvenli değildir

Yazın artan sıcaklıklarla birlikte milyonlarca kişi serinlemek için havuzları tercih ediyor. Ancak yeterince denetlenmeyen ve hijyen koşulları uygun olmayan havuzlar, göz sağlığı açısından ciddi riskler barındırabiliyor. Özellikle enfeksiyon etkenleri ve kimyasal maddelere maruz kalmak, basit tahrişlerden kalıcı görme kayıplarına kadar uzanan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Op. Dr. Atilla Şahin, yaz döneminde en sık karşılaşılan göz problemlerinin başında havuz kaynaklı enfeksiyonların geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulunuyor:

EN SIK GÖZ NEZLESİ



Havuz sularının düzenli olarak dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor. Havuz suyunda yeterli dezenfeksiyon sağlanmadığında bakteri, virüs ve bazı parazitler kolaylıkla çoğalabilir. Öte yandan aşırı miktarda kullanılan klor ve kimyasallar da göz yüzeyinde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle yalnızca havuzun temiz görünmesi güvenli olduğu anlamına gelmez. Havuz kullanımına bağlı gelişen göz rahatsızlıklarının başında göz nezlesi geliyor. Gözün en dış tabakasını örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bu tablo; enfeksiyonlara, alerjik reaksiyonlara veya kimyasal tahrişe bağlı gelişebiliyor. Ortak kullanım alanlarında enfeksiyon bulaşma riski artıyor. Yetersiz hijyen koşullarına sahip havuzlar, göz enfeksiyonlarının yayılması için uygun ortam oluşturabiliyor. Özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi hassas olan bireylerde enfeksiyon riski daha yüksek olabiliyor. Takvim Kaynak Tercihleri

Havuz (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



BU BELİRTİLERE DİKKAT



Havuz sonrası ortaya çıkan bazı şikâyetler göz enfeksiyonunun habercisi olabilir. Özellikle gözlerde belirgin kızarıklık, yoğun kaşıntı, yanma ve batma hissi, gözlerde sulanma, göz kapaklarında şişlik ve ışığa karşı hassasiyet gibi belirtiler görülüyorsa vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerekiyor. Sadece mikroorganizmalar değil, havuzlarda kullanılan dezenfektan maddeler de gözlerde reaksiyonlara neden olabiliyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerde klor ve diğer kimyasallar göz yüzeyinde hassasiyet oluşturabiliyor. Bu kişilerde kızarıklık ve kaşıntı sık görülebiliyor.

KORNEA ENFEKSİYONLARI HASAR BIRAKABİLİR



Havuz kaynaklı enfeksiyonlar bazı durumlarda gözün en önemli yapılarından biri olan korneaya kadar ilerleyebiliyor. Kornea enfeksiyonları şiddetli ağrı, batma hissi ve görme azalmasıyla kendini gösterebilir. Tedavinin gecikmesi halinde kalıcı görme kaybına kadar ilerleyebilen tablolarla karşılaşabiliyoruz.

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