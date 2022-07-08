Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı! Yaz aylarında zirve yapıyor

AKUT BAĞIRSAK ENFEKSİYONU:

Yaz aylarında sık görülür. Hastalık kirlenmiş eller, hijyenik hazırlanmamış ya da uygun koşullarda saklanmamış besinlerden bulaşır. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşe yol açar. Hastalarda sıvı kaybı yaşanır. Dolayısıyla tedavide sıvı ile tuz kaybının zamanında ve hastalığın şiddetine uygun şekilde yerine konması gerekir. Korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, süt ve süt ürünlerini sıcak ortamlarda bekletilmemesi gerekir.