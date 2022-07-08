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    Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı! Yaz aylarında zirve yapıyor

    Enfeksiyon şikayetleri, yaz aylarında artıyor. Tedavi edilmediğinde ölüme bile yol açıyor! Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Semra Kavas, alınması gereken tedbirleri sıralıyor.

    Beş belası enfeksiyon

    Yaz mevsimi hastalıklarla geliyor. Özellikle bu aylarda, enfeksiyon şikayetlerinde artış yaşanıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Semra Kavas, hijyenin önemine vurgu yapıyor. Yazı kabusa çeviren enfeksiyonlardan korunmak için alınması gereken tedbirleri açıklıyor...

    AKUT BAĞIRSAK ENFEKSİYONU:
    Yaz aylarında sık görülür. Hastalık kirlenmiş eller, hijyenik hazırlanmamış ya da uygun koşullarda saklanmamış besinlerden bulaşır. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşe yol açar. Hastalarda sıvı kaybı yaşanır. Dolayısıyla tedavide sıvı ile tuz kaybının zamanında ve hastalığın şiddetine uygun şekilde yerine konması gerekir. Korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, süt ve süt ürünlerini sıcak ortamlarda bekletilmemesi gerekir.

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:
    Kirli havuz ile sulara girmek, yeterli su içmemek gibi nedenlerden kaynaklanır. Özellikle kadınlarda sık görülür. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, karında şişlik, bulanık ve kokulu idrar, bulantı, kusma ile ateş gibi şikayetlere yol açar. Korunmak için bol su içilmesi, idrarın tutulmaması, tuvalet sonrası temizlik kadınlarda önden arkaya doğru yapılması gerekir.

        SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI:
        Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, kas-eklem ağrıları ve ateşe yol açar. Yazın daha sık rastlanan ve solunum yollarından bulaşan lejyoner hastalığı da, legionella türü bakterinin sebep olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Genellikle klima, jakuzi ve duş başlıklarından bulaşır. Tedavi aksatıldığında bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölüme bile yol açabilir.

        BÖCEK ISIRIKLARI:
        Hastalık taşıyıcı kene ve sivrisinek gibi etkenlerle temas riski de artar. Kırım Kongo kanamalı ateşi kene ile bulaşır ve yüksek ateşle seyreder. Bu enfeksiyonlar antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Korunmak için kırsal alanlarda açık yerlerin kapatılması, açık renkli kıyafetlerin giyilmesi önerilir.

        MANTAR ENFEKSİYONLARI:
        Sıcak havalar, genital bölge ile cilt mantar hastalıklarında artışa neden olur. Kadınlarda, diyabet hastalarında ve antibiyotik kullanan kişilerde genital mantar enfeksiyonu riski artar. Genital bölgede ağrı, kaşıntı, akıntı; ciltte renk değişikliği, kepeklenmeler ile ortaya çıkabilir. Kremler destekleyici olur. Korunmanın yolu pamuklu iç çamaşırı giymekten ve sık çamaşır değiştirmekten geçer.
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        Haberler Sağlık Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı! Yaz aylarında zirve yapıyor
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