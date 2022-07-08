Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı! Yaz aylarında zirve yapıyor

Yaz mevsimi hastalıklarla geliyor. Özellikle bu aylarda, enfeksiyon şikayetlerinde artış yaşanıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Semra Kavas, hijyenin önemine vurgu yapıyor. Yazı kabusa çeviren enfeksiyonlardan korunmak için alınması gereken tedbirleri açıklıyor...
AKUT BAĞIRSAK ENFEKSİYONU:
Yaz aylarında sık görülür. Hastalık kirlenmiş eller, hijyenik hazırlanmamış ya da uygun koşullarda saklanmamış besinlerden bulaşır. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşe yol açar. Hastalarda sıvı kaybı yaşanır. Dolayısıyla tedavide sıvı ile tuz kaybının zamanında ve hastalığın şiddetine uygun şekilde yerine konması gerekir. Korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, süt ve süt ürünlerini sıcak ortamlarda bekletilmemesi gerekir.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:
Kirli havuz ile sulara girmek, yeterli su içmemek gibi nedenlerden kaynaklanır. Özellikle kadınlarda sık görülür. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, karında şişlik, bulanık ve kokulu idrar, bulantı, kusma ile ateş gibi şikayetlere yol açar. Korunmak için bol su içilmesi, idrarın tutulmaması, tuvalet sonrası temizlik kadınlarda önden arkaya doğru yapılması gerekir.