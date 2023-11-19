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Uzmanlardan bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneri!

İngiliz bilim insanları, demans riskini yüzde 40 azaltan 12 faktörü sıraladı: 7 saat uyuyun. Sağlıklı beslenin. Kolesterolü dengeleyin. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Uzmanlardan bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneri!

İlerleyen yaş, nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Dünyada görülme sıklığı hızla artan demans ve Alzheimer, hafıza sorunlarını beraberinde getiriyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda erken dönemde tedbir almak gerekiyor. İngiliz bilim insanlarının araştırması ise umut vadediyor. Uzmanlar, bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneriyi sıralıyor:



Geceleri en az 7 saat uyumaya özen gösterin.
Beyni düzenli olarak zorlayacak aktivitelerde bulunun.
Beden sağlığınızı önemseyin.
Sosyal hayatınızda aktif olun.
İşitme sorunlarınızın olup olmadığını kontrol edin.
Dengeli beslenin.
Egzersiz yapın.
Sigarayı bırakın.
Alkolden uzak durun.
Kolesterol düzeyini sağlıklı seviyelerde tutun.
Tansiyona dikkat edin.
Diyabetten korunun.

AKLIN YOLU PORTAKAL SUYU
İçerdiği zengin C vitamini ile portakal suyu şifa dağıtıyor. Kalp krizi riskini yüzde 19 azaltan bu mucizevi içecek, böbrek taşı riskini azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Beyni güçlendirir. Hafıza problemlerini önler.
Obezite riskini yüzde 14 azaltır.
Kansızlığı tedavi eder.
Sindirim sistemini korur, bağırsakları güçlendirir.
Karaciğer yağlanmasını önler.
Diyabet riskini azaltır.



AĞRI KESİCİLER ÜLSERİ ÇAĞIRIR
Fast food tarzı beslenme alışkanlıkları, yoğun yağ içeren gıdalar, antibiyotik ve ağrı kesiciler... Tüm bunlar, sindirim sistemini bozan faktörlerin başında geliyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkan hazımsızlığın ciddi mide hastalıklarına neden olduğunu söylüyor. "Hastanın önce sağlıklı bir şekilde diyetini planlıyoruz. Rahatsızlığın temelinde yatan sebebe göre uygun tedaviyi de ilaç tedavisi ile düzenleyeceğiz. Rahatsızlığın sebebini öğrenebilmek için tahlil ve tetkikleri yapıyoruz. Bu hastalık uzun süreli tedavi gerektirir.

30 DK. ŞEKERLEME KİLOLARI ÖNLE
İngiltere'deki University College London'da yapılan yeni bir çalışmada uzmanlar, hareket takip cihazları bağlanmış 15 binden fazla kişiyi izledi. Sonuçlar, ortalama bir kişinin günün 7.7 saatini uyuyarak, 10.4 saatini oturarak, 3 saat ayakta ve diğer 3 saatini de aktif olarak geçirdiği tespit edildi. Bilgisayar modelleri, bir kişinin düzenli olarak 30 dakikalık hareketsizliğini, uykuyla değiştirmesi durumunda ne olacağını takip etti. Her gün yarım saat şekerleme yapmanın oturmaya kıyasla bel kısmında yaklaşık bir inçlik zayıflama sağlayabileceği belirtildi.

KUŞBURNUNUN SIRRI
Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu, doğal yöntemlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, parlatıyor ve zaman içerisinde oluşacak kırışıklıkları engelliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor. Çatlak görünümü azaltıyor. Gözaltı morluklarını da gideriyor. Nemlendirici etkisiyle kuruluğu önlüyor. Ayrıca bolca E vitamini içerdiğinden ciltte oluşan lekeleri temizliyor.

TURŞU SİRKELİ OLUR
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler'e konu olan ve hafızalara kazınan 'turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi' tartışmasına yönelik araştırma yapıldı. Areda Piar'ın araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluğu 'sirkeli' olanını tercih ederken yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini vurguladı. Bağışıklığı güçlendiren turşu, kabızlığı bitirir. Kansere karşı antioksidanlarla korur. Krampı azaltır.

KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Amtioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder.

REFLÜYE FESLEĞEN
Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.

SAÇLARA TAHİN
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini engeller.

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