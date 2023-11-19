Uzmanlardan bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneri!

İlerleyen yaş, nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Dünyada görülme sıklığı hızla artan demans ve Alzheimer, hafıza sorunlarını beraberinde getiriyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda erken dönemde tedbir almak gerekiyor. İngiliz bilim insanlarının araştırması ise umut vadediyor. Uzmanlar, bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneriyi sıralıyor:





Geceleri en az 7 saat uyumaya özen gösterin.

Beyni düzenli olarak zorlayacak aktivitelerde bulunun.

Beden sağlığınızı önemseyin.

Sosyal hayatınızda aktif olun.

İşitme sorunlarınızın olup olmadığını kontrol edin.

Dengeli beslenin.

Egzersiz yapın.

Sigarayı bırakın.

Alkolden uzak durun.

Kolesterol düzeyini sağlıklı seviyelerde tutun.

Tansiyona dikkat edin.

Diyabetten korunun.