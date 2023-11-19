Uzmanlardan bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneri!

30 DK. ŞEKERLEME KİLOLARI ÖNLE
İngiltere'deki University College London'da yapılan yeni bir çalışmada uzmanlar, hareket takip cihazları bağlanmış 15 binden fazla kişiyi izledi. Sonuçlar, ortalama bir kişinin günün 7.7 saatini uyuyarak, 10.4 saatini oturarak, 3 saat ayakta ve diğer 3 saatini de aktif olarak geçirdiği tespit edildi. Bilgisayar modelleri, bir kişinin düzenli olarak 30 dakikalık hareketsizliğini, uykuyla değiştirmesi durumunda ne olacağını takip etti. Her gün yarım saat şekerleme yapmanın oturmaya kıyasla bel kısmında yaklaşık bir inçlik zayıflama sağlayabileceği belirtildi.
KUŞBURNUNUN SIRRI
Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu, doğal yöntemlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, parlatıyor ve zaman içerisinde oluşacak kırışıklıkları engelliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor. Çatlak görünümü azaltıyor. Gözaltı morluklarını da gideriyor. Nemlendirici etkisiyle kuruluğu önlüyor. Ayrıca bolca E vitamini içerdiğinden ciltte oluşan lekeleri temizliyor.
TURŞU SİRKELİ OLUR
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler'e konu olan ve hafızalara kazınan 'turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi' tartışmasına yönelik araştırma yapıldı. Areda Piar'ın araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluğu 'sirkeli' olanını tercih ederken yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini vurguladı. Bağışıklığı güçlendiren turşu, kabızlığı bitirir. Kansere karşı antioksidanlarla korur. Krampı azaltır.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Amtioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder.
REFLÜYE FESLEĞEN
Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.
SAÇLARA TAHİN
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini engeller.