Uzmanlar uyarıyor! Yüksek miyop hastaları dikkat: Retina yırtığı olabilir

Yüksek miyop olan hastalar ve gözüne darbe almış kişilerde yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin Kır, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söylüyor.



ARGON LAZER TEDAVİSİ

Kır, "Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaları, retina yırtığının göstergelerini oluşturuyor. Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin. Hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte argon lazerle başarılı sonuçlar alınıyor. Retina yırtığında 5 - 6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor" diye konuşuyor.

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