Depresyon riskini azaltan kahve nelere iyi gelir?

Kahve içmenin binbir yararı bulunuyor. Uzmanlar, her gün 1 fincan kahve tüketmenin yararlarını sıralıyor:
Zihinsel uyanıklığı artırır:
İçerdiği kafein sayesinde dikkat, konsantrasyon ve kısa süreli hafıza üzerinde olumlu etkiler yapar.
Metabolizmayı hızlandırır:
Yağ yakımını destekleyen metabolik süreçleri harekete geçirir.
Alzheimer ve parkinson riskini azaltabilir:
Düzenli kahve tüketimi, bu nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmakla ilişkilendirilmiştir.
Depresyon riskini düşürür:
Günde 1-2 fincan kahve içmek ruh halini iyileştirebilir.