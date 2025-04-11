Depresyon riskini azaltan kahve nelere iyi gelir?

Kahve içmenin binbir yararı bulunuyor. Uzmanlar, her gün 1 fincan kahve tüketmenin yararlarını sıralıyor:



Zihinsel uyanıklığı artırır:

İçerdiği kafein sayesinde dikkat, konsantrasyon ve kısa süreli hafıza üzerinde olumlu etkiler yapar.



Metabolizmayı hızlandırır:

Yağ yakımını destekleyen metabolik süreçleri harekete geçirir.



Alzheimer ve parkinson riskini azaltabilir:

Düzenli kahve tüketimi, bu nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmakla ilişkilendirilmiştir.



Depresyon riskini düşürür:

Günde 1-2 fincan kahve içmek ruh halini iyileştirebilir.

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