Uzmanlar uyarıyor: Yanlış klima kullanımı romatizmayı tetikliyor

Yanlış klima kullanımı romatizma dahil ciddi hastalıklara yol açıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Yaz aylarında yüksek ateş, halsizlik, terleme, ses kısıklığı, öksürüğe neden olan lejyoner hastalığının klimadan kaynaklandığını belirtiyor. "Hastalık bakteriyel olduğundan antibiyotik kullanımı gerekir. Bunun yanı sıra istirahat, bol sıvı tüketimi C ve D vitamin takviyesi şart" bilgisini veriyor. Akut farenjitte, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısının ön planda olduğunu belirten Dr. Demirhan, sözlerini şöyle sonlandırıyor: 2 hafta iyileşme görülür.