Uzmanlar uyarıyor! Varikosel babalığa engel oluyor

Çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen, 1 yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesine kısırlık deniyor. Üreme çağındaki her 100 çiftten 15'inde görülen bu durum, evlilikte ciddi sorunlara yol açıyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan kısırlığın nedenlerinin belirlenmesi ve tedavisinin zamanında yapılması önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, çevresel koşulların da olumsuz etkilerine bağlı olarak önemi giderek artan erkek kısırlığına değiniyor. "Erkeklerde kısırlık belirtileri, kadınlarda kısırlık belirtilerinden daha az ortaya çıkmaktadır. Kısırlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu çoğu erkek bebek sahibi olamadığı için doktora başvurduğunda öğrenir" diyor. Çiftleri tehdit eden kısırlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
NEDENİ BULUNMALI
Azospemi, yani erkekte hiç sperm hücresinin bulunmaması en sık görülen kısırlık nedenini oluşturuyor. Bu hastalara, mikroTESE öncesi testosteronu artırmak için ilaç tedavisi uygulanıyor. Mikro- TESE işleminin başarısı doğrudan hem üroloğun hem de embriyoloji laboratuvarının tecrübesine ve hücre ayrıştırma/analiz yöntemlerine bağlı olarak değişiyor. Özellikle spermlerde ağır morfolojik problemlerin olduğu, sayı ve hareketliliğin düşük olduğu ve beraberinde başarışız denemelerde varsa sperm hücrelerinde yüksek DNA kırılması var mı yok mu diye analiz yapılması gerekiyor. Tüp bebek tedavisi öncesi antioksidan kullanılması ve hatta gerekli olmadığı durumunda testisten sperm alınması başarı oranlarını artırıyor.
NEDEN OLUR?
Sperm sayısının ve hareketinin azalması
Menide hiç sperm hücresinin olmaması (Azospermi)
Kanal tıkanıklıkları
Spermin dışarı çıkmaması (mesaneye boşalması)
Hormonal nedenler
Doğumda ya da doğumdan sonra gerçekleşen inmemiş testis
varikosel (testise giden damarların genişlemesi)
Cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşme ve erken boşalma gibi)
Şeker hastalığı
Geçirilmiş kanser tedavisi
Enfeksiyonlar
Testosteron eksikliği
Aşırı sigara ya da alkol tüketimi