Uzmanlar uyarıyor! Varikosel babalığa engel oluyor





NEDENİ BULUNMALI

Azospemi, yani erkekte hiç sperm hücresinin bulunmaması en sık görülen kısırlık nedenini oluşturuyor. Bu hastalara, mikroTESE öncesi testosteronu artırmak için ilaç tedavisi uygulanıyor. Mikro- TESE işleminin başarısı doğrudan hem üroloğun hem de embriyoloji laboratuvarının tecrübesine ve hücre ayrıştırma/analiz yöntemlerine bağlı olarak değişiyor. Özellikle spermlerde ağır morfolojik problemlerin olduğu, sayı ve hareketliliğin düşük olduğu ve beraberinde başarışız denemelerde varsa sperm hücrelerinde yüksek DNA kırılması var mı yok mu diye analiz yapılması gerekiyor. Tüp bebek tedavisi öncesi antioksidan kullanılması ve hatta gerekli olmadığı durumunda testisten sperm alınması başarı oranlarını artırıyor.