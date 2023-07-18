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    Uzmanlar uyarıyor: Migren ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalmayın!

    Migren, dayanılmaz baş ağrılarına yol açıyor. Uzmanlar, ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalmamayı öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Temmuz tarihli sağlık hbaerleri...

    Açlık demek migren demek

    Dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen migren, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Stres, yetersiz uyku, yorgunluk, hava değişimleri, alkol tüketimi, güçlü kokular, sigara dumanı, öksürük ve aşırı egzersiz migreni tetikliyor. Bazı besin ve besin bileşenlerinin migreni tetiklediğinin, bazılarının ise migren semptomlarını hafiflettiğinin altını çizen Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "Bir araştırmada tetikleyici faktörlerden üçüncüsünün yüzde 57'lik bir oranla açlık olduğu tespit edilmiştir. Açlık ile kan şekerinin düşmesi bireylerde migren ataklarını tetiklemektedir" diyor.

    ÖĞÜN ATLAMAYIN
    Akgül, "Hastalar öğün atlamamalı, tam tahıllı ve posa içeriği yüksek, proteinli gıdalar almalıdır. Fazla basit karbonhidrattan kaçınmalı ve gıda katkı maddelerinin kişilerde duyarlılığı arttırarak migren ataklarını tetikleyebildiği unutulmamalı" diyor. Alkol, peynir, çikolata migren ataklarını tetiklediğini söylüyor.

    YUMURTA YE ZAYIFLA
    Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, sağlığa sağlık katıyor. Kemiklere kuvvet veriyor. Kas sağlığını koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Uzun süre tokluk hissi veriyor. Gözlere iyi geliyor. Kalp sağlığını destekliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Beyni çalıştırıyor. Vücuda enerji veriyor.



        MİGRENE ÜZÜM
        Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.

        KEREVİZİ SEVERİZ
        Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Karaciğer sağlığını korur.

        MİDENİN İLACI
        Adaçayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

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        6 milyon kişiye fark ’zam’anı
        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Migren ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalmayın!
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