Uzmanlar uyarıyor! Karaciğer hastalığı kaşıntıyla gelir

Vücudun en büyük organlarından karaciğer, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Tüm toksinleri temizliyor. Yedeği olmadığı için oldukça önemli bir organ olan karaciğerin pek çok hastalığı bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, karaciğer hastalıklarının ciddi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde karaciğer fonksiyonları da mutlaka kontrol edilmelidir" diyor. Hastalığın 8 belirtisini açıklıyor:
DALAKTA BÜYÜME: Kronik karaciğer hastalıklarında görüntüleme işlemlerinde ortaya çıkar.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK: Hastaların çoğunda yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik hali görülür.
VÜCUTTA SIVI BİRİKMESİ: Hastalıkların karın zarları arasında sıvı birikmesi meydana gelir. Bu da karında ve vücutta ödeme neden olur. Bazen karnında 10-15 kilo sıvı biriken hastalar görülür. Kanda olması gereken sıvı dışarı sızdığı ve karın zarına yerleştiği için böbreklere giden sıvı da azalır. Böylece böbrek yetmezliği de meydana gelir.
EL İÇLERİNDE KIZARIKLIK: Özellikle el ayalarında görüldüğünde kronik karaciğer hastalığından şüphe edilmelidir.
CİLTTE ÖRÜMCEK AĞI GÖRÜNÜMÜ: Özellikle kollarda, sırtta, bacaklarda, gövdenin üst kısımlarında, yüzde görülebilir.
ANEMİ (KANSIZLIK): Karaciğerdeki kronik hastalıkların ileri safhalarında kan sayımlarında trombositler düşük olur, hemoglobin düşer. Anemi tablosu olur. Bu durumda da kişide çarpıntı, nefes darlığı, üşüme olur. Bu şikayetler varsa karaciğer açısından da araştırılmalıdır.
CİLTTE VE GÖZLERDE SARARMA: Eğer karaciğerde bir hastalık varsa vücutta sarı renk olur. Gözlerde ve ciltte sararma fark edilir.
KAŞINTI: Karaciğer hastalıklarında kaşıntı önemli bir semptomdur. Karaciğer yetersizliği gelişince vücutta safra damarlarında tıkanıklık meydana gelir. Buna bağlı bilirubin de toksik maddeler de atılamaz. Bu nedenle de safra kana karışır. Bu cilde de oturur ve şiddetli kaşıntı başlar. Bir hastalık grubu ancak primer biliyer kolanjit isminde başka bir kronik karaciğer hastalığında, karaciğer hastalığının erken dönemlerinde bile kaşıntı olur. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Şikayetler, ilaçla kontrol altına alınır.