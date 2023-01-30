Uzmanlar uyarıyor! Karaciğer hastalığı kaşıntıyla gelir





EL İÇLERİNDE KIZARIKLIK: Özellikle el ayalarında görüldüğünde kronik karaciğer hastalığından şüphe edilmelidir.

CİLTTE ÖRÜMCEK AĞI GÖRÜNÜMÜ: Özellikle kollarda, sırtta, bacaklarda, gövdenin üst kısımlarında, yüzde görülebilir.

ANEMİ (KANSIZLIK): Karaciğerdeki kronik hastalıkların ileri safhalarında kan sayımlarında trombositler düşük olur, hemoglobin düşer. Anemi tablosu olur. Bu durumda da kişide çarpıntı, nefes darlığı, üşüme olur. Bu şikayetler varsa karaciğer açısından da araştırılmalıdır.

CİLTTE VE GÖZLERDE SARARMA: Eğer karaciğerde bir hastalık varsa vücutta sarı renk olur. Gözlerde ve ciltte sararma fark edilir.

KAŞINTI: Karaciğer hastalıklarında kaşıntı önemli bir semptomdur. Karaciğer yetersizliği gelişince vücutta safra damarlarında tıkanıklık meydana gelir. Buna bağlı bilirubin de toksik maddeler de atılamaz. Bu nedenle de safra kana karışır. Bu cilde de oturur ve şiddetli kaşıntı başlar. Bir hastalık grubu ancak primer biliyer kolanjit isminde başka bir kronik karaciğer hastalığında, karaciğer hastalığının erken dönemlerinde bile kaşıntı olur. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Şikayetler, ilaçla kontrol altına alınır.

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