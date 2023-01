Kanserin en yaygın sebebi! İnsanların %70’i bunu yapıyor! Yemek yerken kesinlikle...

SALAM, SOSİS VE SUCUK GİBİ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNİ UNUTUN

Fazla kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini tetikliyor. Çünkü fazla kırmızı et tüketimi, kanserojen heterosiklik aminlerin ve nitrozaminlerin oluşumuna zemin hazırlayarak kansere yol açabiliyor. Bu nedenle haftalık kırmızı et tüketimi 500 gramdan az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.