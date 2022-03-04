Uzmanlar uyarıyor! İşitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini belirtiyor

İşitme yönünden en büyük tehlikelerden birisini yüksek sese maruz kalmak oluşturuyor. Dr. Selma Yılar, "Gençlerin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemesi bu yaşlarda işitme kaybı oranını artırmaktadır. Ayrıca gürültülü şehir hayatı da işitme kaybı için risk oluşturmaktadır. İşitme kaybı, yaşlılıkta da en sık görülen sağlık problemlerinden birisidir" diyor. Araştırmaların işitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini gösterdiğini belirten Yılar, "Erken tanı ve tedavi önem taşıyor. Tedavisi yapılmayan yaşlıların toplumdan uzaklaştığı, yalnızlık çektiği ve depresyon olduğu bilinmektedir" diyor.
GECE ÇALIŞANLAR DİKKAT
ABD'de yapılan bir araştırmada gece vardiyasında çalışan kişilerin obezite ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Evden çalışmanın beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Seyfullah Kan, "Gece yemek yiyenler için ortalama glikoz seviyeleri simüle edilmiş gece çalışması sırasında yüzde 6.4 artarken, gündüz yemek yiyenlerde önemli bir artış gösterilmedi" diyor.
KOL'ON' RİSK
Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de 20 bin kişi kanser tanısı alıyor. Dahası hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramasıyla önlenebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, kanseri riskini artıran 10 etkeni sıralıyor: Aile öyküsü, ileri yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, bazı iltihabi hastalıklar ve hareketsiz yaşam.