Uzmanlar uyarıyor! İşitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini belirtiyor





TURŞU ŞİFASI

Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan turşu, tüm mevsim, sofralarımızda sıkça yer alıyor. Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını anlatıyor: Vücut direncini artırıyor. Mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor. Kabızlığı önleyebiliyor. Salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu ekleyin. Kansere karşı koruyabiliyor.



MANTAR TOKSİN ATAR

Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.



KEMİKLERE KIVIRCIK

Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.



BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendir. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.



KESKİN GÖZLERE TERE

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür.



ÖMÜR TÖRPÜSÜ REFLÜ

Midede yanma ve ağızda kötü tat ile belirti veren reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalara muz, elma, haşlanmış patates, lahana, brokoli, havuç, balık tüketmeleri öneriliyor. Kronik bir hastalık olduğundan ilaçlarla tedavi ediliyor.



HEMOROİDİN DÜŞMANI SU

Op. Dr. Zehra Şahan, yetersiz su tüketiminin hemoroide neden olduğunu söylüyor: Her gün 6-8 bardak su için. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının.