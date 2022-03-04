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    Uzmanlar uyarıyor! İşitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini belirtiyor

    Uzmanlar, işitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini belirtiyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    İşitme kaybı Alzheimer yapar

    İşitme yönünden en büyük tehlikelerden birisini yüksek sese maruz kalmak oluşturuyor. Dr. Selma Yılar, "Gençlerin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemesi bu yaşlarda işitme kaybı oranını artırmaktadır. Ayrıca gürültülü şehir hayatı da işitme kaybı için risk oluşturmaktadır. İşitme kaybı, yaşlılıkta da en sık görülen sağlık problemlerinden birisidir" diyor. Araştırmaların işitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini gösterdiğini belirten Yılar, "Erken tanı ve tedavi önem taşıyor. Tedavisi yapılmayan yaşlıların toplumdan uzaklaştığı, yalnızlık çektiği ve depresyon olduğu bilinmektedir" diyor.



    GECE ÇALIŞANLAR DİKKAT
    ABD'de yapılan bir araştırmada gece vardiyasında çalışan kişilerin obezite ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Evden çalışmanın beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Seyfullah Kan, "Gece yemek yiyenler için ortalama glikoz seviyeleri simüle edilmiş gece çalışması sırasında yüzde 6.4 artarken, gündüz yemek yiyenlerde önemli bir artış gösterilmedi" diyor.



    KOL'ON' RİSK
    Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de 20 bin kişi kanser tanısı alıyor. Dahası hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramasıyla önlenebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, kanseri riskini artıran 10 etkeni sıralıyor: Aile öyküsü, ileri yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, bazı iltihabi hastalıklar ve hareketsiz yaşam.



        TURŞU ŞİFASI
        Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan turşu, tüm mevsim, sofralarımızda sıkça yer alıyor. Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını anlatıyor: Vücut direncini artırıyor. Mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor. Kabızlığı önleyebiliyor. Salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu ekleyin. Kansere karşı koruyabiliyor.

        MANTAR TOKSİN ATAR
        Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.

        KEMİKLERE KIVIRCIK
        Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

        BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN
        Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendir. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.

        KESKİN GÖZLERE TERE
        Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür.

        ÖMÜR TÖRPÜSÜ REFLÜ
        Midede yanma ve ağızda kötü tat ile belirti veren reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalara muz, elma, haşlanmış patates, lahana, brokoli, havuç, balık tüketmeleri öneriliyor. Kronik bir hastalık olduğundan ilaçlarla tedavi ediliyor.

        HEMOROİDİN DÜŞMANI SU
        Op. Dr. Zehra Şahan, yetersiz su tüketiminin hemoroide neden olduğunu söylüyor: Her gün 6-8 bardak su için. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının.
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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! İşitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini belirtiyor
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