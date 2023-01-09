Uzmanlar uyarıyor! Hastalıklar bağırsakta başlar

Tüm hastalıkların temelinde, sağlıksız beslenme alışkanlıkları bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, obezitenin vücutta fazla miktarda yağ birikmesi olduğunu belirtiyor. "İnsülin, pankreasta üretilen ve kan şekerinin yükselmesini önleyen bir hormondur. Vücuttaki aşırı yağ birikimi insülin üretiminde artışa neden olur ve insülin direnci gelişir. Bu insülin direnciyle bağırsak florası arasında ilişki kuran çalışmalar vardır. Hastalıklar bağırsakta başlar. Dolayısıyla Tip-2 diyabetin başlangıcı sayılan insülin direncinde, bağırsakların mikrobik yapısının bozulmasının rolü vardır" diyor.



ŞİFRE MİKROBİYATA...

Bozulmuş bağırsak florasının Tip-2 diyabet gelişimine neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Furuncuoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: Mikrobiyota, sindirim sistemi kanserlerinin önlemesinde çok önemlidir. Probiyotik kullanımı mikrobiyotanın düzelmesinde önem taşır.



ISIRGANLA IŞILDASIN SAÇLAR

Doğal bitkiler, saçların güçlenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, evde hazırlanacak saç maskesini şöyle açıklıyor: Dört sap ısırgan otu ve lavantayı kaynatın. İçene 2 tatlı kaşığı badem yağı ve argan yağını ekleyin. Hepsini karıştırdıktan sonra bir fısfıslı şişeye koyup saçınıza sıkın. 20 dakika bekletip yıkayın.



REFLÜYE 7 ÖNERİ

YAnlış beslenme tarzı, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Sık görülen mide hastalıklarından reflü, hayatı kabusa çeviriyor. Dyt. Hasan Fatih Akgöz, göğüs kafesinin ön bölgesinde yanma, yutma zorluğu ve öksürüğe yol açan bu hastalığa karşı baharatlı yiyeceklerden uzak durmayı öneriyor. Öneriyerini sıralıyor:

Öğünler hızlı tüketilmemeli, çok sıcak ya da çok soğuk besinlerden kaçınılmayı.

Yemekten hemen sonra uyunmamalı. uyku vaktinden 2-3 saat önce besin tüketimi bırakılmalıdır.

Yağ içeriği düşük, lif içeriği yüksek beslenmeli.

Margarin, tereyağı, mayonez, kaymak gibi yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

Aşırı yağlı kızartmalar, kavurma, sucuk, sosis gibi ürünlerinden uzak durmalı...

Yemek borusunu tahriş edebilecek; baharatlar, domates, soğan, sarımsak, turşu gibi besinler ile asitli ve karbonatlı içeceklerin tüketimi minimal seviyede olmalıdır.

Su tüketimine önem verilmeli... Gün içerisinde sık aralıklarda su tüketmek reflü şikâyetlerine karşı olumlu bir etkiye sahiptir.



KEMİKLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM

Osteoporoz, yani kemik erimesi ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, korunmanın sırrını paylaşıyor: D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan geçer. Yarım saatlik tempolu yürüyüş tavsiye edilir.



GRİBİN İLACI NAR

Antioksidan deposu nar, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Grip ve üst solunum yolu şikayetlerini azaltır. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletir.



ALZHEİMER'A BİR ELMA

A, B ve C vitaminlerinden zengin elma, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Her gün 1 tane elma yemek, akciğer kanseri riskini azaltır.



ŞİFA NİYETİNE SARIMSAK

Doğal antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, vücuttaki enfeksiyonları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi korur. Tansiyonu dengeler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.



NANEYLE GÖZLER KESKİN

Hoş kokusuyla herkesin sevdiği nane, bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısını hafifletir. Hafızayı destekler. Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Şişkinlik ve hazımsızlığı bitirir.

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