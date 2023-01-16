İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

1-10 Ocak tarihleri arasında gelinmeyen randevu oranının yüzde 13,6'ya düştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevu oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
SAYISI 705 BİN
Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin.
2 YENİ UYGULAMA BAŞLATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu sorunlarının önüne geçmek amacıyla 2 yeni uygulamayı başlattıklarını duyurmuştu.
"BİZİ ŞU AN HAYAL EDİLEMEYEN NOKTALARA GÖTÜREBİLİR"
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir." ifadesini kullandı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında da iki yeni uygulama hakkında bilgi verildi.
Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.