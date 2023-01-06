COVİD-19'un korkutan versiyonu! XBB 1.5 nedir, belirtileri neler? XBB 1.5 nerelerde var? Her şey başa mı sarıyor?

Covid'in yeni varyantı olarak belirtilen XBB virüsü tüm dünyaya hızla yayılıyor. Bunu duyan birçok kişi ise endişelenerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında XBB 1.5 belirtileri yer alıyor. Bu yeni varyantın her şeyi en başa döndürmesinden korkuluyor. DSÖ tarafından konu hakkında açıklama geldi. İşte XBB 1.5 belirtileri ve konu hakkında merak edilenler...