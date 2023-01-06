COVİD-19'un korkutan versiyonu! XBB 1.5 nedir, belirtileri neler? XBB 1.5 nerelerde var? Her şey başa mı sarıyor?

Covid'in yeni varyantı olarak belirtilen XBB virüsü tüm dünyaya hızla yayılıyor. Bunu duyan birçok kişi ise endişelenerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında XBB 1.5 belirtileri yer alıyor. Bu yeni varyantın her şeyi en başa döndürmesinden korkuluyor. DSÖ tarafından konu hakkında açıklama geldi. İşte XBB 1.5 belirtileri ve konu hakkında merak edilenler...
XBB VARYANTI NEDİR?
Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken ABD'deki XBB 1.5 varyantının artışı endişe uyandırdı. ABD'deki vakaların yüzde 40'ının bu varyant sebebiyle oluştuğu belirtildi. Avrupa'da da yayılmaya başlamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.
XBB VARYANTI NERELERDE VAR?
XBB varyantı ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, XBB'nin hızla bulaştığını açıkladı.