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    Uzmanlar uyarıyor: Hareketsizlik eklemleri tüketiyor!

    Hareketsizlik ve fazla kilo, eklemleri tüketiyor! Kireçlenmeye karşı erken tedbir almanın önemine değinen uzmanlar uyarıyor: 3 Günden fazla süren ağrınız varsa hemen doktora! İşte sizler için derlediğimiz 27 Mayıs tarihli sağlık haberleri...

    Kireçlenmeyi dize getirin

    İleri yaş, fazla kilo ve hareketsizlik... Tüm bunlar eklem sağlığını olumsuz etkiliyor. Günümüzde herkes eklem ağrısından yakınıyor! Genellikle önemsenmeyen bu şikayetler, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, 3 günden fazla süren eklem ağrılarında bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle eklem kireçlenmesinin her yaştan insanın yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Eklemlerden olağan dışı ses gelmesi, tıkırtı hissi, şiddetli ağrılar, günlük işler sırasında kilitlenme veya takılma gibi sorunların ihmal edilmemesini öneren Op. Dr. Güngör, şöyle devam ediyor: 65 yaş üzerindeki vatandaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmesi, artık 30'lu yaşlara kadar indi. Hareketsizliğe bağlı olarak giderek artan kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken tedavi etmeli. Bu sorunlar eğer tedavi edilmez ise vatandaşların yaşam konforları olumsuz yönde etkilenecektir.

    SAKIZ ÇIĞNE REFLÜYÜ ÖNLE
    Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyr:
    - Beyne giden kan hızını artırır.
    - Hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.
    - Stresi azaltır. Gerginliği alır.
    - Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
    - Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
    - Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
    - Reflü şikayetlerini azaltır.



    AĞRI KESİCİ EGZERİZ
    Norveçli bilim insanları araştırdı. Sonuç yankı uyandırdı. 10 yıl süren çalışmalara göre düzenli egzersizin ağrı toleransını artırdığı anlaşıldı. Fiziksel aktivitenin beyin üzerinde morfin gibi ilaçlarla benzer bir etkiye sahip olduğunu belirten Kuzey Norveç Üniversite Hastanesi'nden Anders Arnes "Zaman içinde fiziksel olarak aktif olmak veya bunu sürdürmek, ağrı toleransınıza fayda sağlayabilir. Bu nedenle haftanın 3 günü düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin" ifadesini kullandı.



        NANEYLE DİŞLER KESKİN
        Ferah kokusuyla nane, kansızlığı bitirir. İdrar yollarını ve mesaneyi temizler. Hazımsızlığı engelleyen nane, mide bulantısını yok eder. Vücuda enerji ve güç verir. Ödem atımını hızlandırır. Diş etlerini güçlendirir. Bağırsakları temizler.



        KEMİKLERE TAHİN GÜCÜ
        Susam tohumlarının ezilmesiyle elde edilen tahin, bolca Omega- 3 içerir. Kemikleri güçlendiren tahin, hafızayı destekler. Alzheimer riskini azaltır. Kansızlıkla savaşır.Kalbi güçlendirir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklarla savaşır.

        KİMYONLA GENÇLEŞİN
        Güçlü bir demir deposu olan kimyon, kansızlığı bitirir. Diyabetle savaşır. Metabolizmayı hızlandırır. Karaciğeri temizler. Akne sorununu bitirir. Yaşlanmayı engeller. Kırışıklık oluşumunu yavaşlatır. Saç dökülmesini durdurur. Saç köklerini besler. Kan şekerini dengeler.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Hareketsizlik eklemleri tüketiyor!
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