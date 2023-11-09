Uzmanlar uyarıyor: Çok uyumak sinir eder!

Bazı insanlar, çoğunlukla sorunları düşünmemek, olumsuzluklardan uzaklaşmak ve dinlenmek amacı ile bir kaçış yöntemi olarak uykuyu tercih ediyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Çok uyuyan insanlar, günün büyük çoğunluğunu uykuda geçirdiği için kalan zaman içerisinde gündelik işleri, kişisel bakımı, sevdiklerine zaman ayırmayı vb. durumları çok daha hızlı ve seri şekilde yapmaya çalışıyor. Ancak bu mümkün değildir. Mutlaka yetişemediği ve yarım kalan bir şeyler olmaya devam eder. Bu durum da kişinin daha agresif ve sinirli olmasına neden olur. Çünkü zihin yapamadıklarına ve yarım kalanlara odaklıdır, kişi bu yüzden sürekli olarak tamamlama, yetişme telaşı içerisindedir" diyor.
İDRAR KAÇIRMADA AMELİYATSIZ YÖNTEM
Karın içi basıncının artması sonucu istemsiz olarak idrarı tutamamak 'idrar kaçırma' olarak adlandırılıyor. Her 4 kadından 1'i idrar kaçırma problemi yaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rehat Faikoğlu, "İdrar kaçırmada cerrahi ve medikal tedavi ile kegel egzersizleri olarak adlandırılan yöntemlere başvuruluyordu. Ancak son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte idrar kaçırma tedavisinde de önemli gelişmeler yaşandı. Örneğin karbondioksit lazer yöntemiyle idrar kaçırma sorununda oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Hastanın 20 dakika süren işlemin ardından günlük yaşamına devam edebilmesi yöntemin en önemli faydaları arasında yer alıyor" diyor.
KIRIŞIKLIK İÇİN ACI BIBER
Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.
MİDE DOSTUMUZ
Muz, hastalıkları kontrol etmeye yardımcı olur. Mideyi korur. İshali önler. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Dişleri beyazlatır. Kas kramplarının ve ağrılarının azalmasını sağlar.
DİYABETE KİMYON
Kimyon, sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. Diyabetin tedavisine yardımcı olur. Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Gıda kaynaklı hastalıkları önler.