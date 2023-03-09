Uzmanlar uyarıyor! Böbrek yetmezliği kaşıntıda gizli





SİNSİ İLERLER!

Böbrek hastalıkları, başlangıçta belirti vermiyor. Özellikle sinsi ilerleyen bu hastalıklar, böbrek fonksiyonları yüzde 60'ını kaybedene kadar herhangi bir şikayete neden olmuyor. Genellikle belirtiler kendini gösterdiğinde hastalık ileri dönem ya da son döneme ulaşmış oluyor. Erken evre böbrek yetmezliğinde geceleri idrara kalkma, tansiyon yüksekliği ve idrarda köpürme ya da kan görülmesi gibi değişiklikler görülüyor. Son dönem böbrek yetmezliğinde ise bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, nefes darlığı, ilaçlara dirençli tansiyon yüksekliği, yüzde ve ayaklarda şişlik, konsantrasyon bozukluğu, bilinç bozuklukları, cilt kuruması ve kaşıntıya sık rastlanıyor.