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    Uzmanlar uyarıyor! Böbrek yetmezliği kaşıntıda gizli

    Yüzde şişlik, iştahsızlık ve kaşıntı, böbrek yetmezliğine işaret ediyor. İhmale gelmiyor. Uzmanlar, erken teşhisin organ kayıplarını önlediğine değiniyor.

    Böbrek yetmezliği kaşıntıda gizli

    Böbrek, vücuttaki zararlı ve atık maddeleri (üre, ürik asit, kreatinin gibi) süzerek idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Ayrıca vücut için gerekli bazı mineraller dengede tutuyor. Vücudun en kritik en yaşamsal organları arasında yer alıyor. Ancak günümüzde böbrek hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Dr. Himmet Bora Uslu böbrek sağlığını korumanın yolları ve tedavi süreci hakkında bilgilendiriyor.



    SİNSİ İLERLER!
    Böbrek hastalıkları, başlangıçta belirti vermiyor. Özellikle sinsi ilerleyen bu hastalıklar, böbrek fonksiyonları yüzde 60'ını kaybedene kadar herhangi bir şikayete neden olmuyor. Genellikle belirtiler kendini gösterdiğinde hastalık ileri dönem ya da son döneme ulaşmış oluyor. Erken evre böbrek yetmezliğinde geceleri idrara kalkma, tansiyon yüksekliği ve idrarda köpürme ya da kan görülmesi gibi değişiklikler görülüyor. Son dönem böbrek yetmezliğinde ise bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, nefes darlığı, ilaçlara dirençli tansiyon yüksekliği, yüzde ve ayaklarda şişlik, konsantrasyon bozukluğu, bilinç bozuklukları, cilt kuruması ve kaşıntıya sık rastlanıyor.



    TEDAVİSİ HAKKINDA
    Dr. Uslu, böbrek yetmezliğinin tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: Eğer böbrek yetmezliği saptanmışsa ilerlememesi, ilerlemesinin yavaşlatılması veya geriletilmesi için alınabilecek önlemler vardır. Kan basıncının iyi regüle edilmesi, istenilen aralığa getirilmesi böbrek yetmezliği gidişatını yavaşlatma da çok önemlidir. Tuz alımının azaltılması da hastalığın kontrolünde önemlidir. Fakat son dönem böbrek yetmezliği gelişmişse, hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek nakli her hasta ile ayrıca değerlendirilerek düşünülebilir.



        DİYABETLİLER DİKKAT ETSİN
        Diyabet, hipertansiyon, kalp krizi, karaciğer yetmezliği, mesane kanseri, böbrek taşları ya da enfeksiyonlar, böbreklerin işlevini yerine getirmesini engelliyor. Dr. Uslu, "Risk altında olan kişiler; kilolu olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, diyabetikler ve ailesinde böbrek hastalığı olanlardır" bilgisini veriyor.



        TUZU AZALTIN, SUSUZ KALMAYIN
        Böbrek sağlığını korumanın yolu, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzından geçiyor. Özellikle günde 1.5- 2 litre su tüketilmesi gerekiyor. Yine tuz tüketiminin azaltılması, egzersiz, vücut ağırlığının kontrolü, dengeli beslenme, sigaranın bırakılması, alkolün sınırlandırılması, düzenli aralıklarla doktor kontrolü, ailedeki kronik hastalıkların bilinmesi, kan basıncının ölçülmesi böbrekleri korumaya yardım ediyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Böbrek yetmezliği kaşıntıda gizli
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