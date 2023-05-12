Uzmanlar uyardı: Prostat kanseri her 5 erkekten birinde görülüyor! Belirtiler varsa dikkat

Kasık, bel ve sırt bölgesinde ağrı... İdrar yaparken zorlanma... Tüm bunlar, her 5 erkekten birinde görülen prostat kanserinin yol açtığı şikayetler arasında yer alıyor. Yaşla birlikte risk artarken düzenli kontrol hayati önem taşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, alınması gereken tedbirleri açıklıyor...





KİMDE RİSK YÜKSEK?

Prostat kanseri erkeklik hormonu ile ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Hormonal açıdan sağlıklı her erkekte görülebiliyor. Genetik faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Öyle ki babasında prostat kanseri saptanan erkeklerde erken ya da geç dönemde prostat kanseri yüzde 50'nin üzerinde görülüyor. Prof. Dr. Horuz, "Erken yaşlarda ortaya çıkan prostat kanseri genellikle daha yüksek riske sahiptir ve daha saldırgan türdendir. Meme kanseriyle ilişkili olduğu bilinen bir gen (BRCA-2 geni) bozukluğunun prostat kanseri ile de ilişkili olduğu bilinmektedir" bilgisini veriyor.