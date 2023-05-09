İbn-i Sina'dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete
İbn-i Sina, insan sağlığına çok faydalı 3 besini bin yıl öncesinden açıkladı. Özellikle hafızanın güçlendirilmesince büyük etkisi olan besin yıllar geçmesine rağmen aynı faydasını koruyor ve günümüzde de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği o besin…
Meğer bir çok sağlık sorununun tedavisi asırlar öncesinden bulunmuş! İbn-i Sina'nın önerdiği çözümler günümüzde halen kullanılıyor. Hafızanın güçlendirilmesi için önerdiği o besin insan sağlığına faydası muazzam! İşte o 3 besin önerisi...
İBN-İ SİNA'DAN HAFIZA İÇİN BESİN ÖNERİSİ
İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb kitabında önerdiği 3 besin şöyle;
Zencefil, zerdeçal ve hardal.
insan sağlığı için faydalı pek çok besinden bahsetti. Söz konusu besinlerden 3'ü; zencefil, zerdeçal ve hardal.
İbn-i Sina tarafından önerilen 3 besin arasından, hafızayı güçlendirme özelliği sayesinde zencefil ön plana çıkıyor. İlgili besin hafızanın güçlendirilmesinden görme problemlerine kadar pek çok sağlık sorununa faydalı oluyor. İbn-i Sina tarafından hafıza için önerilen zencefilin faydaları aşağıda yer almaktadır.