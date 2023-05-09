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İbn-i Sina'dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete

İbn-i Sina, insan sağlığına çok faydalı 3 besini bin yıl öncesinden açıkladı. Özellikle hafızanın güçlendirilmesince büyük etkisi olan besin yıllar geçmesine rağmen aynı faydasını koruyor ve günümüzde de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği o besin&hellip;

09.05.2023 20:10 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:10
İbn-i Sina’dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete

Meğer bir çok sağlık sorununun tedavisi asırlar öncesinden bulunmuş! İbn-i Sina'nın önerdiği çözümler günümüzde halen kullanılıyor. Hafızanın güçlendirilmesi için önerdiği o besin insan sağlığına faydası muazzam! İşte o 3 besin önerisi...

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İbn-i Sina’dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete
İbn-i Sina’dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete

İBN-İ SİNA'DAN HAFIZA İÇİN BESİN ÖNERİSİ

İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb kitabında önerdiği 3 besin şöyle;

Zencefil, zerdeçal ve hardal.

insan sağlığı için faydalı pek çok besinden bahsetti. Söz konusu besinlerden 3'ü; zencefil, zerdeçal ve hardal.

İbn-i Sina’dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete

Söz konusu besinler hafızanın güçlenmesinden sindirim sistemine kadar pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor. Ayrıca hem lezzetleriyle hem de faydalarıyla ön plana çıkıyor.

İbn-i Sina’dan 3 öneri! Bin yıl öncesinden yazdı! İşte hafızayı güçlendiren reçete

İbn-i Sina tarafından önerilen 3 besin arasından, hafızayı güçlendirme özelliği sayesinde zencefil ön plana çıkıyor. İlgili besin hafızanın güçlendirilmesinden görme problemlerine kadar pek çok sağlık sorununa faydalı oluyor. İbn-i Sina tarafından hafıza için önerilen zencefilin faydaları aşağıda yer almaktadır.

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