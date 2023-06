Uzmanlar uyardı: Kaşıntılar birkaç günden fazla sürüyorsa risk taşıyor!

PSİKOLOJİK NEDENLER...

Gece kaşıntıları ise çoğunlukla psikiyatrik hastalıklara bağlı gelişir. Gün içerisinde insan beyni başka şeylerle meşgul olabilir. Stres uyandıracak şeyleri düşünecek çok zaman olmayabilir. Eve gelip boşluğa düşünce günlük aktivite ve strese bağlı zihinden geçen düşünceler kişide kaşıntıya neden olur. Gece kaşıntılarının ikinci nedeni ise uyuzdur.

Öte yandan Başaran gebelikte sık görülen cilt rahatsızlıklarından birinin de ürtikeryal döküntü olduğunu belirtiyor. Şunları söylüyor: Gebelikte sık görülen cilt rahatsızlıklarından biri ürtikeryal döküntüdür. Bu hastalık genellikle ilk gebeliklerde görülmektedir. 35. haftadan sonra ortaya çıkar. Göbek çevresinden başlayan kaşıntı, kırmızı ürtikeryal dediğimiz şişliklere yol açar.



HER KREM SÜRÜLMEMELİ

Kaşıntı kremleri genelde kortizon içerir. Ama kortizonlar farklı kategoride ve nemlendiri kremle ile birlikte verilir. Ancak her kaşıntıda aynı ilaç kullanılmamaktadır. Mantar da kaşıntı yapar ama kortizonlu krem mantara sürüldüğünde risk daha da artar. Kaşınan bölgeye soğuk uygulanması da kaşıntıyı azaltır.



SÜPER GÜÇ TAHİN

Mevsim geçişleri, vücudu olumsuz etkiliyor. Bazı besinler ise vücut direncini artırıyor. Bu gıdaların başında da tahin geliyor. İşte tahinin faydaları:

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.



-Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.



-İçindeki E vitamini sayesinde vücuda enerji kazandırır. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.



-Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.



-Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.



KOLESTEROLE ÇARE SEBZE

Danimarka'da yapılan bir araştırma, diyetin kalp sağlığı ile ilişkisini kanıtladı. Araştırmada 30 farklı klinik deneyin sonuçları masaya yatırıldı. 2 bin 400 kişiye verilen diyetin yaklaşık 40 yıl boyunca kalp sağlığına olan etkileri araştırıldı. Vejetaryen ve vegan diyetlerin kalp krizini artıran kandaki kolesterol ve yağ seviyelerini düşürdüğü anlaşıldı. Uzmanlar, "Kalp ve damar sağlığınız için sebze tüketimini artırın" tavsiyesini yaptı.