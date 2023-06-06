Uzmanlar uyardı: Kaşıntılar birkaç günden fazla sürüyorsa risk taşıyor!

Kaşıntı, çeşitli sebeplerle pek çok insanın gün içinde yaşadığı bir durum. Ancak birkaç günden fazla süren kaşıntılar risk taşıyor. Uz. Dr. Ali Rıza Başaran da kaşıntıyla ilgili olarak şunları söylüyor: Kaşıntı nedenlerinin yüzde 90'ı basit reaksiyonlardan oluşmaktadır. Ancak strese bağlı ya da iç hastalıklar nedeniyle de kronik hastalık habercisi kaşıntılar meydana gelebilir.

Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır. Kaşıntıya neden olan en önemli hastalıklar ise karaciğer ve safra yolu hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve kanserlerdir. Özellikle pankreas ve mide kanseri kaşıntının en büyük nedenidir.