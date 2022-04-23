Uzmanlar uyardı! Kansızlık kalbi çarpar

Toplumda en sık karşılaşılan şikayetlerin başında çarpıntı geliyor. Bu durum, kalpte ani başlayan, kendiliğinden sonlanan hızlı atış veya ritmik artışın dışına çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, çarpıntının çok ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

HALSİZLİK, BAYILMA

Kalp ritmi hızlandığında, tansiyon düşmesine bağlı olarak göz kararması, halsizlik ve bayılma görülüyor. Ritim bozuklukları çok detaylı araştırılıp, doğru teşhisi koyduktan sonra yakın takiple dikkatli tedavi edilmesi gerekiyor. Öncelikle ritim bozukluğuna sebep olan hastalığın bulunması öneriliyor. Kalbin içindeki mitral kapağa bağlı hastalıklarda büyük oranda çarpıntı görülüyor. Bu durumda mitral kapak tamir ediliyor veya protez bir kapakla değiştiriyor. Atriyal fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğunda kalp içerisinde pıhtı oluşabiliyor!

MUTLAKA TAHLİL YAPILMALI

Kalbin dışında başka hastalıklar da çarpıntı yapabiliyor. Bunun için öncelikle bir kan tahlili yaptırmak gerekiyor. Kansızlık ve tiroit hastalıklarında hızlı atış ve ritim bozuklukları görülüyor. İlaçlara veya yiyeceklere bağlı oluşmuş elektrolit bozukluklarında ritim bozuklukları oluyor. Bazı kalp ilaçları da ritim bozukluğu yapabiliyor.

MITRAT KAPAK SORUNU

Kalpteki mitral kapak hastalığı da çarpıntıya neden olabiliyor. Bu durumda akıllara kapağın değişmesi geliyor. Prof. Çaynak, şu bilgileri veriyor: Şayet kapakta yetmezlik varsa, kapağı tamir etmek gerekir. Bütün mitral kapak ameliyatları göğüs kemiği açılmadan sağ meme hizasından, 4 santimlik bir kesiyle yapılabilir.