Uzmanlar uyardı! Kahvaltı yap diyabet olma... l Sağlık haberleri

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan adolesan döneminde büyüme ve gelişme çok hızlı yaşanıyor. Bu dönemde beslenme büyük önem taşıyor. Diyetisyen Reyhan Berber, çocuklarda kahvaltının önemine dikkat çekiyor. "Günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltı, kesinlikle atlanılmamalı. Eğer çocuk kahvaltı yapmazsa öğle yemeğine kadar 4-6 saatlik açlık yaşayabilir. Bu da özellikle çocuklarda diyabete davetiye çıkarır" diyor. Doymuş yağ içeren besinlerin hafızayı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yoğurt, pekmez, bulgur, tüketilmesini tavsiye ediyor.



EKSİK D VİTAMİNİ MUTSUZLUK SEBEBİ

Vitamin ve mineraller, hem vücudu hem de ruh sağlığını koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, mutsuzluğun kaynağının D vitamini eksikliği olduğunu belirtiyor. Vücuttaki D vitamininin sadece yüzde 10'unun gıdalarla alınabildiğini, yumurta sarısı, karaciğer ve balık yağının en iyi D vitamini kaynakları olduğunu sözlerine ekliyor. "D vitamini yetersizliğiyle birçok hastalığa yakalanma riskini artırır. Bunların arasınra kalp, romatizma, Tip-2 diyabet ve depresyon vardır. Güneş ışınların, mutluluk hormonu diye bilinen seratonini artırır" bilgisini veriyor.