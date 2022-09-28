Uzmanlar uyardı! Kahvaltı yap diyabet olma... l Sağlık haberleri

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan adolesan döneminde büyüme ve gelişme çok hızlı yaşanıyor. Bu dönemde beslenme büyük önem taşıyor. Diyetisyen Reyhan Berber, çocuklarda kahvaltının önemine dikkat çekiyor. "Günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltı, kesinlikle atlanılmamalı. Eğer çocuk kahvaltı yapmazsa öğle yemeğine kadar 4-6 saatlik açlık yaşayabilir. Bu da özellikle çocuklarda diyabete davetiye çıkarır" diyor. Doymuş yağ içeren besinlerin hafızayı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yoğurt, pekmez, bulgur, tüketilmesini tavsiye ediyor.
EKSİK D VİTAMİNİ MUTSUZLUK SEBEBİ
Vitamin ve mineraller, hem vücudu hem de ruh sağlığını koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, mutsuzluğun kaynağının D vitamini eksikliği olduğunu belirtiyor. Vücuttaki D vitamininin sadece yüzde 10'unun gıdalarla alınabildiğini, yumurta sarısı, karaciğer ve balık yağının en iyi D vitamini kaynakları olduğunu sözlerine ekliyor. "D vitamini yetersizliğiyle birçok hastalığa yakalanma riskini artırır. Bunların arasınra kalp, romatizma, Tip-2 diyabet ve depresyon vardır. Güneş ışınların, mutluluk hormonu diye bilinen seratonini artırır" bilgisini veriyor.
ELMAYLA DİŞLER KESKİN
Protein ve mineral deposu elma, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalp atışlarını düzenler.
KALP DOSTU HAVUÇ
A vitamini deposu havuç, lifli yapısı ile sindirimi düzenler. Kolesterolü düşürür. Diş kökünü güçlendirir. Mideyi reflü ve gastrite karşı korur.
İKİ GÖZÜM KAYISI
Antioksidan deposu kuru kayısı, kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kabızlık ve şişkinliği alır. Kataraktla mücadele eder.
KANSIZLIĞA ERİK
Vitamin deposu kırmızı erik, yaşlanmaya savaş açar. Kan şekerini dengeler. Kansızlığı bitirir. Pankreas, bağırsak, mide ve meme kanserinden korur.