Bu yöntemle burnunuz bile akmayacak! Kış geliyor! Hasta olmak istemeyenler buraya!

ALERJİYE SEBEP OLAN ETKENLERDEN UZAK KALIN

Alerjik rinit adıyla bilinen bahar veya saman nezlesi olarak da karşımıza çıkan ve oldukça sık rastlanan alerjik hastalıklardan biri olduğunu ifade eden doktorlar, bu hastalığın belirtilerini de açıkladı. Gözde ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı ile ortaya çıkan bu hastalık için alınabilecek tedbirler arasında ilaç ve aşı tedavisi yer alsa da en önemli aşamalardan biri de alerjiye sebep olan etkenlerden uzak kalmaya çalışmak oldukça önemlidir.