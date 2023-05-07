Uzmanlar uyardı: İşitme kaybı Alzheimer hastalığına işaret!

KOL'ON' RİSK

Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de 20 bin kişi kanser tanısı alıyor. Dahası hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramasıyla önlenebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, kanseri riskini artıran 10 etkeni sıralıyor. Aile öyküsü, ileri yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, bazı iltihabı hastalıklar ve hareketsiz yaşam.

ELMAYLA DİŞLER KESKİN

Protein ve mineral deposu elma, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Tok tutarak kilo vermeyi sağlar. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalp atışlarını düzenler. Kalp krizi riksini azaltır.

ADAÇAYI AĞRI KESER

Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. Terlemeyi önler. Bağırsakları temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Meme kanserinden korur. Kemik sağlığını destekleyen adaçayı, kadınlarda ileri yaşlarda görülen 'kemik erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar. Diş apselerini iyileştirir.

LAVANTA UYUTUYOR

Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü beyin dalgalarında ölçülebilir değişiklikler meydana getirdiği ve sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur. Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve daha kaliteli bir uyku sağlar.

ÖMÜR TÖRPÜSÜ REFLÜ

Midede yanma ağızda kötü tat ile belirti veren reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalara muz, elma, haşlanmış patates, lahana, brokoli, havuç, balık tüketmeleri öneriliyor. Kronik bir hastalık olduğundan ilaçlarla tedavi ediliyor.

HEMOROİDİN DÜŞMANI SU

OP. Dr. Zehra Şahan, yetersiz su tüketiminin hemoroide neden olduğunu söylüyor: Her gün 6-8 bardak su için. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının.