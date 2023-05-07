Uzmanlar uyardı: İşitme kaybı Alzheimer hastalığına işaret!

İşitme yönünden en büyük tehlikelerden birisini yüksek sese maruz kalmak oluşturuyor. Dr. Selma Yılar, "Gençlerin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemesi bu yaşlarda işitme kaybı oranını artırmaktadır. Ayrıca gürültülü şehir hayatı da işitme kaybı için risk oluşturmaktadır. İşitme kaybı, yaşlılıkta da en sık görülen sağlık problemlerinden birisidir" diyor. Araştırmaların işitme kaybının Alzheimer hastalığına sebep olabileceğini gösterdiğini belirten Yılar, "Erken tanı ve tedavi önem taşıyor. Tedavisi yapılmayan yaşlıların toplumdan uzklaştığı, yalnızlık çektiği ve depresyon olduğu bilinmektedir" diyor.
GECE ÇALIŞANLAR DİKKAT
ABD'de yapılan bir araştırmada gece vardiyasında çalışan kişilerin obezite ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Evden çalışmanın beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Seyfullah Kan, "Gece yemek yiyenler için ortalama glikoz seviyeleri simüle edilmiş gece çalışması sırasında yüzde 6.4 artarken, gündüz yemek yiyenlerde önemli bir artış gösterilmedi" diyor.
TURŞU ŞİFASI
Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan turşu, tüm mevsim, sofralarımızda sıkça yer alıyor. Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını anlatıyor: Vücut direncini artırıyor. Mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor. Kabızlığı önleyebiliyor. Salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu ekleyin. Kansere karşı koruyabiliyor.
KOL'ON' RİSK
Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de 20 bin kişi kanser tanısı alıyor. Dahası hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramasıyla önlenebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, kanseri riskini artıran 10 etkeni sıralıyor. Aile öyküsü, ileri yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, bazı iltihabı hastalıklar ve hareketsiz yaşam.
ELMAYLA DİŞLER KESKİN
Protein ve mineral deposu elma, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Tok tutarak kilo vermeyi sağlar. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalp atışlarını düzenler. Kalp krizi riksini azaltır.
ADAÇAYI AĞRI KESER
Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. Terlemeyi önler. Bağırsakları temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Meme kanserinden korur. Kemik sağlığını destekleyen adaçayı, kadınlarda ileri yaşlarda görülen 'kemik erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar. Diş apselerini iyileştirir.
LAVANTA UYUTUYOR
Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü beyin dalgalarında ölçülebilir değişiklikler meydana getirdiği ve sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur. Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve daha kaliteli bir uyku sağlar.
ÖMÜR TÖRPÜSÜ REFLÜ
Midede yanma ağızda kötü tat ile belirti veren reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalara muz, elma, haşlanmış patates, lahana, brokoli, havuç, balık tüketmeleri öneriliyor. Kronik bir hastalık olduğundan ilaçlarla tedavi ediliyor.
HEMOROİDİN DÜŞMANI SU
OP. Dr. Zehra Şahan, yetersiz su tüketiminin hemoroide neden olduğunu söylüyor: Her gün 6-8 bardak su için. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının.