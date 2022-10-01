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    Uzmanlar uyardı: Her hazımsızlık şikayetinizde sodaya başvurmayın! l Sağlık haberleri

    Yanlış beslenme ve hareketsizliğin mide hastalıklarına davetiye çıkardığını söyleyen uzmanlar, sodaya karşı da uyardı: Tedavi amaçlı içilmemeli... İşte sizler için derlediğimiz 1 Ekim TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Fazla soda mideye düşman

    Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Özellikle ülser, gastrit, iltihabi bağırsak hastalıkları ve karaciğer rahatsızlığı olanların beslenme tarzlarına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, hazımsızlık şikayeti çekenlerin sık sık başvurduğu sodanın fazla içildiğinde zararlı olduğunu belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Sodanın yerine su içilmesini öneriyoruz. Bu tür içecekler keyif için içilecek şeylerdir ve abartılmadığı sürece tüketilmelerinde sakınca yoktur. Ancak tedavi amacı ile içilmemeli...

    DENİZDEN SAĞLIK ÇIKTI
    Kış aylarında sofraları renklendiren balık, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu, hangi balığın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:
    Hamsi: A ve D vitaminlerinden zengindir. Kalp hastalıklarına karşı korur. Beyin sağlığını destekler.
    Somon: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığını engeller.
    Lüfer:     Metabolizmayı hızlandırır. Enerji verir. Yorgunluğu ve halsizliği bitirir.
    Ton balığı: Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Depresyonu engeller.

    KEKİK ÇOK FAYDALI
    Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur.

    PROSTATA MAYDANOZ
    Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler.

    ŞİFALI KARABİBER
    Sindirimi hızlandıran karabiber, hazımsızlığı bitirir. İltihabı azaltır. Cildi besler. Solunumu rahatlatır. Soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eder.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı: Her hazımsızlık şikayetinizde sodaya başvurmayın! l Sağlık haberleri
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