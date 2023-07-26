Uzmanlar uyardı: Göz sağlığınız için bunlara dikkat edin!

Gözlerimiz yazın güneşin yanı sıra havuzdan kırlara, denizden kumsala, kontakt lensten güneş kremi kullanımına dek mevsimsel özellikler dolayısıyla da çevresel risklere açık oluyor. Bu nedenle bazı kurallara çok dikkat etmek gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, gözlerde yaz risklerini ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor: GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDEKİ GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN:



Güneşten gelen UV ışınları görme merkezindeki hücreleri yakıcı etki yaptığı için güneş gözlüklerimizi çok doğru seçmemiz gerekir. UV400 filtreli gözlük veya polarize cam kullanmamız uygundur. HAVUZDA UZUN SÜRE KALMAYIN:

Mikropların en yoğun üreyebildiği ve bulaşıcılığın en yüksek olduğu ortamlardan biri havuzlardır. Hijyen kurallarına yeterince uyulmaması göz sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Dolayısıyla havuzda uzun süre kalınmaması gerekiyor. GÖLGEYE BİLE GÜVENMEYIN: