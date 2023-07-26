Demir eksikliği hızla artıyor! Uzmanlar uyardı: Çay kahve tüketimine dikkat

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmaması olarak tarif ediliyor. Kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına ve 'kansızlık' ya da 'anemi' denen soruna neden oluyor. Yeni bir araştırmaya göre ABD 'deki her 10 genç kadından yaklaşık dördünde, demir eksikliği bulunuyor. Uzmanlar Türkiye 'deki durumun daha da endişe verici boyutta olduğunu söylüyor.

12 İLE 21 YAŞ ARASI RİSKLİ

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, "Türkiye'de üreme dönemindeki kadınların üçte ikisinde demir eksikliği, üçte birinde de demir eksikliğine bağlı anemi var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise demir eksikliğine bağlı anemi durumu Avrupa'da yüzde 14, Türkiye'de yüzde 25" diyor. Ülke- mizde 12 ile 21 yaş arası kadın ve kızlarda demir eksikliğinin daha sık olduğunu ifade eden Terekeci, "Bunun nedeni adet döneminin başlarında kanama düzensizliklerinin daha fazla olmasıdır. Ayrıca doğumlar, düşükler ve emzirme gibi demir kayıplarındaki artışlar da demir eksikliği oluşumunda rol oynuyor" diye konuşuyor. Şunları söylüyor:

BU BELİRTİLERE AMAN DİKKAT!

Demir eksikliği, sindirim sistemi kanserleri ve ülserleri başta olmak üzere çok önemli ve hayati bazı hastalıklara bağlı da gelişebilir. Demir eksikliğinin belirtilerini; halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, saç dökülmesi, tırnaklarda kolay kırılma oluşturuyor. Buz yeme, anksiyete, depresyon, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, soğuk eller ve ayaklar da yaygın karşılaşılan bulgulardır.



EMİLİMİ BOZUYORLAR

Kahve, kakao ve çayda tannik asit adı verilen bir tanen bileşiğinin varlığı nedeniyle, demir emilimi bozuluyor. Çay ve kahveden başka tanen içeren diğer içecekler kırmızı şarap, elma suyu ve biradır. En azından demir içeriği yüksek öğünlerden sonra çay-kahve içimini en az bir saat sonra yaparsak gıdalardaki demirin çoğu emilmiş olacaktır.