Uzmanlar uyardı Fazla kilo kanser hastalığına kadar gider

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, toksinleri temizliyor. Besinleri işliyor. 6 ayda bir de kendini yeniliyor. Günümüzde her 10 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması, yorgunluk, halsizlik hissi ve sağ üst karın bölgesinde belirsiz bir rahatsızlık gibi belirtilere neden oluyor. Tedavi edilmediğinde ise tablo karaciğer yetmezliğine ve karaciğer kanserine dönebiliyor.