Uzmanlar uyardı Fazla kilo kanser hastalığına kadar gider

Karaciğerde olması gerekenden daha fazla yağ birikmesi, 'karaciğer yağlanması' olarak adlandırılıyor. Yanlış beslenmenin yanı sıra insülin direnci, diyabet ve obezite, vücudun hayati organı olan karaciğere zarar veriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Tunç, karaciğerdeki yağlanmanın 40-60 yaş arasında sık görüldüğünü sarı cilt tonu, bacak ve karınlarda şişkinlik gibi sorunlara yol açtığını söylüyor.
HAYATİ ÖNEME SAHİP
Vücudun en büyük organı olan karaciğer, toksinleri temizliyor. Besinleri işliyor. 6 ayda bir de kendini yeniliyor. Günümüzde her 10 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması, yorgunluk, halsizlik hissi ve sağ üst karın bölgesinde belirsiz bir rahatsızlık gibi belirtilere neden oluyor. Tedavi edilmediğinde ise tablo karaciğer yetmezliğine ve karaciğer kanserine dönebiliyor.
NASIL BESLENMELİ?
Karaciğer yağlanması için Akdeniz tipi beslenmek gerekiyor. Taze meyve, sebze, balık, tahıl ve sağlıklı yağ tüketimini ön plana çıkaran Akdeniz tipi beslenme biçimi karaciğer yağlanması riskini azaltarak vücudun ihtiyaç duyduğu zengin protein, vitamin ve minerallerin bazı belirli besinler üzerinden karşılanmasını sağlıyor. Beslenme biçimi değişikliği ve düzenli egzersiz yapmak da karaciğer yağlanması riskini azaltıyor.