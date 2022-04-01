Uzman doktordan Ramazan önerisi: Oruç tut şifa bul

11 Ayın Sultanı Ramazan başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah İnan, oruç tutmanın sağlığa olan faydalarını sıraladı.

ORUÇ sürecinde vücut gerekli enerjiyi sağlamak için glikoz depolarını harcar. Sonra da yağları yakar. Bu da toksinleri temizler.

KAN şekeri seviyelerini dengeler. İnsülin direncini azaltır.

KALP sağlığını korur. İyi kolesterol düzeyini artırır. Kötü kolesterolü de düşürür.

ORUÇ, tansiyonu dengeler.

ORUÇ sürecinde, bağırsaklar dinlenir ve kendini onarır. Sindirim sistemi de zararlı bakterilerden temizlenir.

ARAŞTIRMALARA göre 3 gün oruç tutmak bağışıklığı güçlendirir. Kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

KONSANTRASYONU artırır. Alzheimer ve Parkinson'a karşı korur.

ORUÇ sırasında vücut toksinlerden temizlenir. Daha canlı ve parlak bir cilde sahip olmayı sağlar.

ARAŞTIRMALARA göre oruç tutmak, ömrü uzatır. Vücuda gençlik iksiri sağlar.