Uzmanlar uyardı! Endometriozise dikkat:Tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor

KAHVE ŞİFA SAÇIYOR
Kahve, hem kokusu hem de lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ege Ramadanoğlu, kuru kahve tozunun kafein, potasyum, demir, folik asit, kalsiyum, lif içerdiğini belirtiyor. Bu mucizesi içeceğin faydalarını açıklıyor.
- Metabolizma hızını artırır. Yağ yakımını hızlandırır. Fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.
-Kahvede bol miktarda bulunan kafein, hızla kana karışır. Uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri bloke ederek uyanıklığı ve konsantrasyonu artırır. Enerji verir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler.
- Yüksek antioksidan içeriği sayesinde karaciğer kanserine karşı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.
- Nörolojik hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre düzenli kahve tüketenlerin Alzheimer'a yakalanma riski, yüzde 65 daha azdır. Parkinson yüzde 60 az görülür.
HAMBURGER TAŞ YAPAR
Böbrek taşları neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Tekrarlama riski olan bu taşlardan korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, günde 3 litre su içilmesini öneriyor. Pizza, hamburger gibi fast food ürünler de taşa yol açıyor. Günde bir kase yoğurt yenmesini öneren uzmanlar, içerdiği sitrat sayesinde limonun taşı önlediğini söylüyor.
SKOLYOZUN NEDENİ CEP TELEFONU
Türkiye, cep telefonu kullanımında Avrupa'nın ilk sırasında yerleşti. Bu durum, hastalıkları da beraberinde getirdi. Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özateş, baş ve boyun ağrılarının çocukluktan itibaren görüldüğünü söyledi. "Genç ve orta yaşlı kesimde sosyal medyaya aşırı düşkünlük, telefon konuşmasının artışı, baş ve boyun ağrılarına neden oluyor. Kas spazmlarını tetikliyor, hatta skolyoz dediğimiz omurga eğriliklerine neden oluyor" dedi. Eklem sağlığı için telefon kullanımının sınırlandırılmasını önerdi.
DİŞLERE NANE
Hoş kokulu nane, dişleri temizler. Sivilcelerle mücadele eder. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitirir. Baş ağrısını azaltır. Yorgunluğu alır.
HÜNNAP ŞİFA DOLU
Antioksidan deposu hünnap, bağışıklığı güçlendirir. Kabızlığı tedavi eder. Kemik ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.
KİLOLARA BU ROKA
K vitamini deposu roka, kalp ve damar sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Kataraktla savaşır. Sindirimi hızlandırır. Tansiyonu dengeler.