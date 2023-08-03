Uzmanlar uyardı! Çikolata kisti kadınlarda kısırlığa yol açıyor

KANSER İHTİMALİ AZ Bu hastalıkla ilgili en ilginç konu hastalığın sadece yumurtalıklar değil akciğer, burun ve hatta beyinde bile olabileceği gerçeğidir. Diğer bir önemli konu, çikolata kistin in kanser olmadığı ve kansere dönüşme ihtimalinin son derece az olduğudur. Hastalığın sık görülen belirtileri, sancılı adet ve cinsel ilişki sırasında ağrı durumu ve çocuk sahibi olamamaktır.





Bu kadınlarda sancılı adet, genellikle ilk adet görülen 10-11 yaşlarından itibaren mevcuttur. Bu nedenle eğer ilk âdetten itibaren şiddetli sancı var ise bunun mutlaka hekime belirtilmesi gerekir. Ayrıca uzun süreli kasık ağrısı, yumurtlama ağrısı, ara ara gelen bağırsak yakınmaları olan kadınlarda da akla gelmelidir. Hastalığın tanısında genellikle ultrasonografi kullanılıyor. Çikolata kisti hastalığının dört evresi var ve genellikle dördüncü evre hastalık ultrasonografide görülebilir. Tedavide hem ilaç hem de cerrahi tedavi (ameliyat) uygulanabilir. İlaç tedavisi ile ağrıları kesilen hastalarda cerrahi tedaviye gerek yoktur.