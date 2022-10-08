Uzmanlar uyardı! Çeneye vuran ağrınız ve geçmeyen bulantınız varsa doktora görünmelisiniz





TANSİYONUNUZ KAÇ?

Bulantı, kusma, yanma: Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alır. Kalbin alt bölümünü besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebilir. Midede yanma, hazımsızlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmalar görülür. 40 yaş üstündeki hastalar mutlaka uzmana başvurmalı.



Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı: Bu şikayetler, yine tek başına kalp krizinin habercisi olabilir. Tüm bunlar akut kalp yetmezliği ve ani gelişen hipotansiyonun habercisidir.



Alt çeneye ve dişlere vuran ağrı: Sıklıkla efor halinde iken başlasa da istirahat ederken de görülebilir. Bazen tabloya boyun ve sırt ağrısı da eşlik edebilir. 40 yaşın üzerindeki erkekler ile 50 yaşın üzerindeki kadınların hastalık risk faktörleri varsa uzmana başvurması gerekir.



Fenalık hissi ve yorulma: İç sıkılması, daralma hissi, hafif eforla bile gelişen nefes darlığı, aşırı yorgunluk gibi yakınmalarda altta yatan nedenin ciddi koroner arter veya kalp krizi olabilir.



Kol, omuz ve sırt ağrısı: Kalp krizi; göğüs ağrısı olmadan her iki kolda veya sadece sol ya da sağ kolda ağrı ve uyuşma belirtileriyle de karşımıza çıkabilir. 20 dakikadan uzun süren ağrı ve uyuşmanın asla ihmal edilmemesi gerekir.