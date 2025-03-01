PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanlar oruç tutarken yapılan hataları tek tek açıkladı!

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, geldi çattı. Uzmanlar, oruç tutarken yapılan hataları açıkladı. Pideden tatlıya, sahurdan iftara kadar önerilerini sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Uzmanlar oruç tutarken yapılan hataları tek tek açıkladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Onbir ayın sultanı Ramazan, yarın başlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, Ramazan'da tek bir öğüne yüklenmemek, öğünlerde tok tutacak, sağlıklı, posa, vitamin, mineral gibi besin ögelerini karşılamaya yardımcı olacak seçimler yapmak gerektiğini söylüyor.

Tatlı ve pide tüketimi konusunda da uyarıyor. Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını veriyor:

PİDEYİ KONTROLLÜ TÜKETİN:
Ramazanda en sık tüketilen hatta tüketiminde aşırıya kaçılan besinlerin başında pide geliyor. Beyaz un içeriği ve özellikle de sıcak tüketildiğinde kan şekerini hızlı yükselten, kilo almaya yol açan pideyi diyabet hastalarının çok daha dikkatli tüketmesi gerekiyor.

İFTARLA SAHUR ARASINDA 2 LİTRE SU İÇİN:
Vücuttaki tüm sistemler suya bağımlıdır. Eksikliğinde böbrekle ilgili sorunlar, baş ağrısı, halsizlik, kabızlık gibi sorunlar yaşanabilir. Ramazanda oruç tutulduğunda uzun bir süre susuz kalınacağı için iftar ve sahur arasında iki litre su tüketin.

MEVSİM SEBZELERİNİ EKSİK ETMEYİN:
Sebzeli çorbalar, salatalar, sebze yemekleri. Mevsim sebzeleri kullanarak yapacağınız ana veya yardımcı yemekler vitamin, mineral ve posa ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar, kabızlık sorununu önler.

PROTEİN İÇEREN BESİNLER YİYİN:
Uzun süren açlık sonrası iftar sofrasında proteinden zengin besinlere mutlaka yer vermek gerekir. Zengin bir protein kaynağına sahip olan balık, sağlıklı yağ asitleri ile kalp damar sağlığını da korumaya yardımcı olacağından fırında/ızgarada yapmak şartıyla balık tüketin.

SAHURDA HAFİF BESİNLER ALIN:
Sahura kalkmamak kadar sahurda yanlış besinler seçmek de Ramazanı sağlıksız ve konforsuz geçirmeye sebep olabilir. Sahurda pilav, makarna gibi besinleri tercih etmeyin. Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları; mevsime uygun ve su oranı yüksek sebzeler, bir miktar çavdar ekmeği ve yulaf ekmeği gibi sağlıklı karbonhidrat seçenekleri ile kombinlenerek tüketilmeli.

HAFİF TATLILAR TERCİH EDİN:
Her gün tatlı tüketmekten kaçının. Tüketeceğinizde şerbetli değil meyveli/ sütlü tatlı gibi nispeten hafif olanları tüketin.

HAREKETİ ES GEÇMEYİN:
Ramazanda hareketli olmak, özellikle iftardan bir süre sonra hafif bir açık hava yürüyüşü yapmak gibi aktiviteler hazmı kolaylaştırır, Ramazanda kilo kontrolüne yardımcı olur.

KIZARTMALARDAN KAÇININ:
Fazla yağ içeren kızartma yöntemiyle yaptığımız, krema ya da diğer yağlı soslar kullandığımız yemekler hem hazım sorunlarına yol açar hem de Ramazanda kilo almamıza neden olur. Yemekleri fırınlama, haşlama yöntemleri ile pişirin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
THY’den 10 yılda 60 milyar dolar yatırım! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Katkı 1 trilyon dolara çıkacak
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
İmralı’da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Beyaz Saray’da gergin anlar! Trump ve Zelenskiy tartıştı Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya destek mesajları yağdı!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hoş geldin mağfiret ayı
Getir
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış