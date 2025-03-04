Yeni araştırma: Japon bilim insanları açıkladı! Göbek yağları bakın ne işe yarıyormuş

Göbek yağının tamamen zararlı olduğu düşünülse de yeni bir araştırma bu algıyı değiştiriyor. Japon bilim insanlarının keşfine göre belirli bir seviyede viseral yağ, beyin sağlığını korumada kritik bir rol oynayabilir. Ancak bu dengenin korunması şart, çünkü fazla yağlanma ciddi sağlık risklerini doğurabiliyor. İşte araştırmaya ilişkin detaylar.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 15:13

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Göbek yağı genellikle sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilse de yeni bir araştırma bu yaygın inanışı sorguluyor. GeroScience dergisinde yayımlanan ve Japonya'daki Toho Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, iç organları saran viseral yağın beyin sağlığı açısından önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. İşte araştırmaya ilişkin önemli detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) Göbek Yağı ve Beyin Sağlığı Arasındaki Bağlantı Bilim insanları, araştırmada özellikle beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) üzerinde durdu. BDNF, beyin hücrelerinin büyümesini, korunmasını ve bağlantılar kurmasını sağlayan hayati bir protein olarak biliniyor. Yüksek BDNF seviyeleri güçlü hafıza ve gelişmiş bilişsel fonksiyonlarla ilişkilendirilirken, düşük seviyeleri depresyon ve bunama gibi nörolojik rahatsızlıklarla bağlantılı. Yaşlandıkça BDNF seviyeleri doğal olarak azalıyor ve bu da bilişsel gerilemeye yol açabiliyor.