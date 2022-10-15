Uzmanlar o göz hastalıklarına karşı uyardı: Körlüğe sebep oluyor | Sağlık haberleri





DİYABETİK RETİNOPATİ: Retinanın dolayısıyla görmenin düşmanı hipertansiyon ve diyabettir. Diyabetik retinopati, şekere bağlı körlüğün en sık nedenidir. Diyabet damarlar üzerinde tahribat yapar ve gözler bu noktada hedef olur. Buna önlem alınmazsa görme azalır hatta körlüğe yol açar. Kan şekeri, kolesterol, tansiyon dengesi; rutin göz muayeneleri ve argon lazer ile erken teşhis edildiğinde körlük önlenebilir.



SARI NOKTA: Yaşa bağlı gelişir. Retinanın bozup görmeyi engeller. Göz içi enjeksiyonu tedavisi ile hastalık hızı yavaşlamaktır. Basit bir göz muayenesiyle erkenden teşhis edilebilir.



GLOKOM: Genelde belirti vermez ve göz tansiyonu olarak bilinir. Rutin göz muayenelerinde teşhis edilir. Eğer tedavi edilmezse körlüğe yol açar. Tedavide temel amaç göz basıncının düşürülmesidir. İlaç yeterli gelmezse lazer ve cerrahi yöntemlerle tedavi uygulanır.



RETİNA DAMAR TIKANIKLIKLARI: Kişide hipertansiyon, diyabet, damar sertliği, pıhtılaşma sorunları varsa retinal damar tıkanıklığı olabilir. Bu sorunda ani olarak görme kaybı başlar. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Enjeksiyon tedavisi uygulanır. Ek olarak lazer tedavisi de yapılabilir.



KATARAKT: Göz merceği saydamlığını kaybedip matlaşmasıyla oluşur. Kişi sanki her şeye buzlu bir camın arkasından bakıyor gibi hisseder. Diyabet, yüksek miyopi, bazı ilaçların kullanımıyla oluşabilir. Tek tedavisi ameliyattır.