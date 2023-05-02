Uzmanlar kireçlenme için uyardı: Tedavide geç kalmayın!

Kalça ağrısı, günümüzde pek çok kişinin yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, ağrı birkaç gün içinde kendiliğinden veya basit ağrı kesici kullanımına rağmen geçmiyorsa mutlaka uzmana başvurmayı öneriyor. Kalça ağrısının neden olduğu 3 hastalığı ve tedavi yöntemlerini açıklıyor...





NEDEN OLUYOR?

Kireçlenme: Osteoartroz, halk arasında kalça kireçlenmesi olarak bilinir. Kalça eklemini oluşturan kıkırdağın çeşitli nedenlerle aşınması ve alttaki kemiklerin deforme olmasıyla ortaya çıkar. Hasta merdiven çıkma, ayakkabı ve çorap giyme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Öncelikle ilaç ve fizik tedavi ile ağrının azaltması amaçlanır. Cerrahi tedaviler de kemiği yeniden şekillendirici yöntemler olan kalça artroskopisi, osteotomi ve kalça protezi önerilir.