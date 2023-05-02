Uzmanlar kireçlenme için uyardı: Tedavide geç kalmayın!

Kalça ağrısı, günümüzde pek çok kişinin yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, ağrı birkaç gün içinde kendiliğinden veya basit ağrı kesici kullanımına rağmen geçmiyorsa mutlaka uzmana başvurmayı öneriyor. Kalça ağrısının neden olduğu 3 hastalığı ve tedavi yöntemlerini açıklıyor...
NEDEN OLUYOR?
Kireçlenme: Osteoartroz, halk arasında kalça kireçlenmesi olarak bilinir. Kalça eklemini oluşturan kıkırdağın çeşitli nedenlerle aşınması ve alttaki kemiklerin deforme olmasıyla ortaya çıkar. Hasta merdiven çıkma, ayakkabı ve çorap giyme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Öncelikle ilaç ve fizik tedavi ile ağrının azaltması amaçlanır. Cerrahi tedaviler de kemiği yeniden şekillendirici yöntemler olan kalça artroskopisi, osteotomi ve kalça protezi önerilir.
Osteonekroz: Tüm organlar gibi kemik dokuları da kanla beslenir. Yeterli miktarda kan ulaşmadığı durumlarda kemiğe ait doku ve hücreleri ölür, bunun sonucunda kemikte çökmeler oluşur. Bu dokunun ölmesi osteonekroz olarak adlandırılır.
Çökme nedeniyle kişide topallama ortaya çıkar. Kemiklerde çökme oluşmadan gerekli müdahalenin yapılması durumunda tedavinin başarı oranı artar. Erken dönemde tespit edildiğinde kan sulandırıcı gibi ilaç tedavileri önerilir. Bu yöntemlerden sonuç alınamazsa cerrahi yöntemlere başvurulur. Tam çökme öncesi tabloda 'core dekompresyon' olarak adlandırılan operasyon yapılır. Çökme gerçekleştiğinde ise tek seçenek kalça protezi operasyonu yapılır.
HAREKETLE ARTAR
Kalça sıkışma sendromu: Yapısal problemler nedeniyle, hareket sırasında, kalça eklemini oluşturan iki parçanın birbirine anormal teması sonucu ortaya çıkar. Bu sendrom zamanında tanınmaz ve gerekli müdahale yapılmazsa eklemin geri dönüşümsüz hasarına, yani kalça kireçlenmesine neden olur. Sendromun ilk dönemlerinde fizyoterapi yöntemleri önerilir. Ancak ilerleyen süreçte kalça sıkışması sendromunun tedavisi cerrahidir.