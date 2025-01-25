Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmanlar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.

KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi sebzeler de kemikleri besliyor.

KİLOLARA TARÇIN: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşıyor. Kilo alımını engelliyor.

SAÇLARA TURP: Lif, A-B-C, K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besliyor. Saç dökülmesini engelliyor. Saçlarda oluşan kepek sorununu da bitiriyor.

GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritiyor. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağları yakıyor.