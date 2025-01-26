Uzmanı hipertansiyon hakkında bilgi verdi! İşte hayat kurtaran önlemler

Sık idrara çıkma, bulanık görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, kulak çınlaması ve kalp ağrısı. Tüm bunlar toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kerem Temel, bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini aksi takdirde ölüme bile yol açabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler paylaşıyor.

40'TAN SONRA DİKKAT

Tansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise 'hipertansiyon' deniyor. Dünyada her 4 kişiden birini tehdit eden bu hastalık, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle 40 yaşını geçen herkesin yılda bir kez doktor kontrollerini yaptırması öneriliyor.

Dr. Kerem Temel, ileri yaş, genetik yatkınlık, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, fazla tuz tüketimi, sigara, alkol ve stresin yüksek tansiyona yol açtığını söylüyor. "Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülür. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi olan ambulatuvar kan basıncı ölçümü gerekebilir" diyor.

TEDAVİ ÖNEMLİ

Hipertansiyon tedavisinde hasta ve doktorun uyumu önem taşıyor. Tedavi ile yükselen kan basıncını düşürmenin yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Dr. Temel, önerilerini sıralıyor: Yaşam tarzı değişikleri mutlaka uygulanmalı. Bunlara ek olarak doktoru tarafından önerilmişse ilaç tedavisine başlanabilir.



ÖLÇÜM İKİ KEZ YAPILMALI

Evde, koldan ölçülen tansiyonun doğru çıkması için hastanın mutlaka en az 5 dakika dinlenmiş olması gerekiyor. Yine sabah ve akşam 2 kez egzersiz yapılması ve ölçüm öncesindeki 30 dakika içinde sigara veya kahve içilmemeli, egzersiz yapılmaması öneriliyor.



HAYAT KURTARAN ÖNLEMLER

- Kilolu hastalar mutlaka zayıflamalı.

- Tuz tüketimi azaltılmalı. Günde 15 gramı aşmamalı.

- Hazır soslar, atıştırmalık ürünler, tuzlanmış kuruyemişler, turşu ve salamura besinler ile konserve ve paketli gıdaların tüketiminden kaçınılmalı.

- Sebze ve meyve, az yağlı besinler, sebze kaynaklı proteinler, tam tahıllar ve balık tercih edilmeli.