SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı hipertansiyon hakkında bilgi verdi! İşte hayat kurtaran önlemler

Hipertansiyon, sinsi ilerliyor. Halsizlik ve kulak çınlamasıyla belirti veriyor. Uzmanlar, paketli gıdalardan uzak durmayı ve sebze ağırlıklı beslenmeyi öneriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Uzmanı hipertansiyon hakkında bilgi verdi! İşte hayat kurtaran önlemler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sık idrara çıkma, bulanık görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, kulak çınlaması ve kalp ağrısı. Tüm bunlar toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kerem Temel, bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini aksi takdirde ölüme bile yol açabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler paylaşıyor.

    40'TAN SONRA DİKKAT
    Tansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise 'hipertansiyon' deniyor. Dünyada her 4 kişiden birini tehdit eden bu hastalık, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle 40 yaşını geçen herkesin yılda bir kez doktor kontrollerini yaptırması öneriliyor.

    Dr. Kerem Temel, ileri yaş, genetik yatkınlık, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, fazla tuz tüketimi, sigara, alkol ve stresin yüksek tansiyona yol açtığını söylüyor. "Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülür. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi olan ambulatuvar kan basıncı ölçümü gerekebilir" diyor.

    TEDAVİ ÖNEMLİ
    Hipertansiyon tedavisinde hasta ve doktorun uyumu önem taşıyor. Tedavi ile yükselen kan basıncını düşürmenin yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Dr. Temel, önerilerini sıralıyor: Yaşam tarzı değişikleri mutlaka uygulanmalı. Bunlara ek olarak doktoru tarafından önerilmişse ilaç tedavisine başlanabilir.

    ÖLÇÜM İKİ KEZ YAPILMALI
    Evde, koldan ölçülen tansiyonun doğru çıkması için hastanın mutlaka en az 5 dakika dinlenmiş olması gerekiyor. Yine sabah ve akşam 2 kez egzersiz yapılması ve ölçüm öncesindeki 30 dakika içinde sigara veya kahve içilmemeli, egzersiz yapılmaması öneriliyor.

    HAYAT KURTARAN ÖNLEMLER
    - Kilolu hastalar mutlaka zayıflamalı.
    - Tuz tüketimi azaltılmalı. Günde 15 gramı aşmamalı.
    - Hazır soslar, atıştırmalık ürünler, tuzlanmış kuruyemişler, turşu ve salamura besinler ile konserve ve paketli gıdaların tüketiminden kaçınılmalı.
    - Sebze ve meyve, az yağlı besinler, sebze kaynaklı proteinler, tam tahıllar ve balık tercih edilmeli.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel’in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...
    ABD’nin Gazze’yi Filistinsizleştirme planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail’e 2 tonluk bomba onayı
    İşçiye 46 bin 655 TL! Kıdem tazminatında yeni dönem: Hesaplar yenilendi
    Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!
    Başkan Erdoğan’dan’dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
    PKK bağlantısı tespit edilen Fırat Epözdemir tutuklandı
    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi
    Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı arttı
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray - Konyaspor : 1-0 | MAÇ SONUCU
    Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı
    Başkan Erdoğan’dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50’nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak