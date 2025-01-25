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Omega-3 deposu ceviz beyin hücrelerini güçlendiriyor!

Görüntüsüyle beyne benzeyen ceviz, güçlü bir hafıza için önemli bir rol oynuyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, ceviz ile beyin arasındaki mucizevi bağlantıyı anlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Omega-3 deposu ceviz beyin hücrelerini güçlendiriyor!

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    Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor.

    İçerdiği Omega- 3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiren ceviz, ayrıca bolca fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir barındırıyor. Zihin yorgunluğunu alıyor, kemik ve dişleri güçlendiriyor.

    Egzama ve sedef hastalığına iyi geliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. Beyne olan faydaları ise şöyle sıralanıyor:

    - Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarını korur.
    - Hafızayı destekler. Alzheimer ile savaşır.
    - Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
    - Kalp sağlığını korur.

    Model Ana Beatriz Barros, ceviz yiyerek formda kalıyor.

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