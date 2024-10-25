Uzmanlar halsizliğe karşı tavsiyelerde bulundu!

Havaların son aylarda soğumasıyla birlikte hareketsizlik, halsizlik gibi sıkıntılar gelişebiliyor. Diyetisyenler, metabolizma hızının değiştiği sonbahar günlerinden çoğu insanda görülen halsizliğe karşı tavsiyelerde bulunuyor:

Vücut, ısı değişimine uyum sağlamak için harcadığı enerjiyi azaltabilir. Aldığınız ve harcadığınız kalori dengesini yakalamaya çalışın. Soğuk havalar su isteğinizi azaltabilir ama 35ml/kg günlük su tüketmeye çalışın. Artan karbonhidrat isteğinizi dengeli protein içeriğiyle bastırabilirsiniz.